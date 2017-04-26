用工荒威胁日本便利店 人手少恐将“无限期”持续

日本日益严重的用工荒威胁到了该国无处不在的便利店。这些便利店的经营模式要依靠一大批兼职员工全天候地打包盒饭、操作收银机、送货等。
据路透社东京4月25日报道，三大便利店运营商（即7-11便利店、全家便利店和罗森便利店）曾在日本的漫长衰退期实现扩张，目前它们正纷纷通过财政援助以及节省劳动力的自动化技术来减轻各加盟店承受的压力。
但是，它们的盈利前景是多年来最惨淡的。
罗森便利店预计它在本财年的利润将出现15年来的首次下降，日本7-11公司（它是柒和伊控股集团旗下公司）则预测其利润将仅增加0.2%。
日本全国共有约5.5万家便利店，几乎相当于每2300人拥有一家便利店，而平均每家便利店需要约20名兼职员工维持运营。
一些人手短缺的店主有时会夜以继日地工作。
一名要求不具名的店主说：“劳动状况正开始构成健康风险。”
乐雅乐家庭餐厅和日本麦当劳等餐饮连锁企业已开始改变全天营业的模式，但截至目前，便利店连锁企业还没有缩短营业时间或削减门店数量。
事实上，上述所有三家大型连锁便利店都计划进行扩张。它们担心，如果进行收缩，就会失去市场份额并削弱随时都能满足顾客需要的声誉。
随着日本人口减少，其劳动力数量也从1995年8720万人的峰值减少到2015年的7720万人。预计到2065年，其劳动力数量将降至4520万人。
劳动力人口的减少尤其重创了快递业、餐饮连锁业以及零售业等劳动密集型行业。
一家位于东京的罗森加盟店的店主说，用工荒始于去年。尽管外国人——其中许多是大学生——正在填补一些空缺，但他预测人手短缺状况将“无限期”地持续下去。
与此同时，兼职薪水则在上涨，一些便利店不得不提高加班费以保证有人上班。
柒和伊控股集团社长井阪隆一在最近的一次财报发布会上说：“人工成本目前陡增。”
为了缓解便利店主面临的负担，7-11公司表示将首次降低加盟费，此举将令该公司每年损失约1600亿日元（约合14.7亿美元）。
井阪隆一说：“我们希望把当前状况转化为契机，以此来增强店主的管理动力并吸引新店加盟。”
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