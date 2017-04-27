“一带一路”中亚段考验中国智慧

美国世界政治评论网站4月25日刊发题为《为何中亚的“一带一路”将考验中国外交》文章称，从传统上看，中国在中亚投资时倾向于达成双边协议，但其“一带一路”倡议的雄伟计划需要比较一体化的手法。英国埃克塞特大学的中亚问题专家和高级讲师戴维·刘易斯在电子邮件采访中讲述了中国要在这一段取得成功所面临的政治和其他挑战。
世界政治评论问：中亚在中国的“一带一路”倡议中处于什么样的位置？如何从这个角度解读中国最近与该地区的持续接触？
刘易斯答：作为“一带一路”倡议的陆路部分，“丝绸之路经济带”旨在改善中亚地区的交通、贸易和连通性。中亚国家希望在今后10年里能获得数十亿美元的基础设施建设和工业投资。
迄今为止，主要重点是交通基础设施。北部的一条路线穿过哈萨克斯坦和俄罗斯，然后进入欧洲。另一条路线通过新的铁路线穿越哈萨克斯坦，接着以船运的方式跨过里海，抵达阿塞拜疆，然后到达格鲁吉亚、土耳其和欧洲。一条新铁路途经土库曼斯坦，把哈萨克斯坦与伊朗连接在一起。一条更加雄心勃勃的路线是通过吉尔吉斯斯坦南部把中国与乌兹别克斯坦连接起来，可能还经过塔吉克斯坦和阿富汗。
从战略上看，一旦东亚爆发冲突，“丝绸之路经济带”使中国具有另外的进口/出口和能源供应路线，同时也在动荡的新疆地区周边打造了一个稳定和安全的区域。
从经济上看，该计划构成了新的通往欧洲的出口路线，节省了海运的时间，同时为中国企业创造了在政府资助项目中获得投资和合同的机会。“丝绸之路经济带”也是在投射软实力：中国希望通过造福大众和形成“民间”接触来改善自身在该地区的形象。
问：在中国与中亚的接触中，促进新疆的发展与稳定发挥着什么样的作用？
答：“丝绸之路经济带”的关键目标是在新疆加强稳定。中央政府此前数年注入大量资金发展当地经济，希望投资和就业能削弱对分离主义运动的支持。“丝绸之路经济带”旨在促进从新疆的出口并加强与中亚国家的跨境贸易，从而对上述经济政策形成支持。
与此同时，中国的计划在中亚越发显眼，尽管俄罗斯是中亚的主要安全参与者，但中国近年来也加强了与中亚国家的合作。
问：要在中亚成功实施“一带一路”计划，需要应对哪些技术、经济和政治挑战？
答：这是一项雄心勃勃的计划，面临着巨大挑战。中亚是个政治分裂的地区，贸易艰难，边界经常出现争议，而且跨境难度大。它对中国的外交和政治技巧构成了重大考验。中国更愿意与单个的中亚国家达成双边投资协议，一直不肯过多卷入该地区的政治，但它可以把上海合作组织用作加强本地区合作的平台。
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