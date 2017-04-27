拒绝百万奖学金！深圳女学霸被12所世界顶级名校录取

18岁的夏雨菲是深圳中学高三学生。在很多同学还在为高考奋斗时，她已经获得了包括宾夕法尼亚大学沃顿商学院在内的等12所世界顶级高校的录取通知书，其中纽约大学阿布扎比分校是全球最难申请的高校，比哈佛大学和耶鲁大学的录取率还低，该校给夏雨菲全额奖学金，每年7万多美元，折合人民币超过210万元。
全球排名第一商学院录取了她
宾夕法尼亚大学沃顿商学院在全球商学院中排名第一，而夏雨菲刚被沃顿商学院录取。记者采访她时，她还在纠结要不要到这个如雷贯耳的商学院就读。因为，还有一所土豪名校——纽约大学阿布扎比分校给她开出了210多万元的全额奖学金。
而宾夕法尼亚大学MIT（技术管理）一年在全球招生40-50人，可以说都是这所美国顶尖大学的精英人才。夏雨菲是深圳中学首位被项目录取的学生。
夏雨菲是如何打动众多海外名校，成为名校竞相争抢的人才呢？夏雨菲高中时曾任三个社团的社长，其中一个还是自己创办的环保社团。她参加过美国青年物理学家锦标赛，还获得冠军。
不一样的学霸，不做书呆子
但夏雨菲不是那种两耳不闻窗外事一心只读圣贤书的“书呆子”，除了过硬的学术成绩和丰富的社团活动，夏雨菲认为招生学校看中自己独特的个性和想法。
给了她全奖的纽约大学阿布扎比分校，在三月上旬邀请她到学校参加“候选者周末”，这是一个类似终面的挑选环节，学生到学校参观、体验学校上课，跟未来的同学交流，学校也同时考察学生是否合适在该校学习。候选者有500人，来自全球各地，说着50多种语言。在候选者周末中，她与很多“候选者”都建立了友谊，学校可能觉得她善于适应环境并包容各种文化。
尽管夏雨菲在学校期间，都埋头做实验和读书，几乎没有涉及到商业活动，但是沃顿商学院却录取了她。“虽然我的课外活动很少涉及到商业，但是我有这样的头脑。”夏雨菲说，很多人都不相信中药，但她却认为中药存在很大的市场价值。她在申请沃顿商学院的文书中提到，很多人不相信中药，中药的价值也大大被低估，很难推向市场。她想成立一个公司，将一些被埋没但有效的中药推向市场。
她建议，申请的文书自己写，写生活中的小细节，而不是假大空的事情。夏雨菲找了3个老师写推荐信，其中一个是教她美国历史的外教，她猜想外教会写她特别喜欢跟别人吵架。“我喜欢跟别人争论，不怕别人怼我。”熟悉的老师能写出细节。
决定：放弃两百多万元奖学金
近日，夏雨菲接受记者回访时表示，将会选择宾大沃顿商学院。这意味着，她将放弃210多万元的全额奖学金。夏雨菲说，她咨询过许多宾大的学长学姐，都劝她选择沃顿商学院。
放弃210多万元的全奖，并不是一个容易的选择。夏雨菲说，去沃顿也是一种投资，现在支付学费，以后还可以赚回来。“其实阿布扎比也很好，但是国内的名气远远不如沃顿商学院。”
如此彪悍的人生，惹得网友纷纷感叹：想当年我初中毕业就收到了一推录取通知书，挑到手软，但我不会告诉你，都是技校和职高……彪悍的人生不需要解释……
录取夏雨菲的学校
1.宾夕法尼亚大学沃顿商学院（美国排名第八，商学院全球第一）
2.西北大学（4000美元奖学金）（美国排名12）
3.圣路易斯华盛顿大学（美国排名19）
4.卡耐基梅隆大学（美国排名24）
5.加州大学洛杉矶分校（美国排名24）
6.弗吉尼亚大学（美国排名24）
7.密歇根大学安娜堡分校（美国排名27）
8.北卡罗来纳州大学教堂山分校（美国排名30）
9.纽约大学阿布扎比分校（奖学金77934美元/年）（美国排名36）
10.加州大学圣塔芭芭拉分校（美国排名37）
11.加州大学圣地亚哥分校（美国排名44）
12.中国香港大学
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