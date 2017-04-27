俄再度否认干涉法国大选，欧洲议会或取消勒庞豁免权

【法国《快报》周刊网站4月25日报道】 自今年3月起对埃马纽埃尔·马克龙“前进”运动的网络入侵企图，最终被归罪到了亲克里姆林宫的黑客身上。这加大了对俄罗斯干涉法国大选的怀疑。
在第一轮大选前的几周里，网络入侵瞄准了“前进”运动的竞选团队。根据趋势科技公司的报告：具体操作的是一个亲克里姆林宫的“棋兵风暴”黑客组织。
在法国大选第一轮之前的四个热门候选人中，马克龙是唯一没有提出与俄罗斯拉近外交关系的候选人。尽管并未直接发声，但俄罗斯暗示支持玛丽娜·勒庞。
【塔斯社俄罗斯雷宾斯克4月25日电】俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫再度否认俄参与对法国总统候选人马克龙的竞选总部及德国默克尔政党服务器的黑客攻击。佩斯科夫说:“除了捏造的假新闻外这什么也不是。”
早前马克龙称，其领导的“前进”运动的网站受到黑客攻击，他暗示俄与这些攻击有关。
【路透社布鲁塞尔4月25日电】官员表示，对于法国极右翼总统候选人勒庞涉嫌滥用欧盟资金一案，欧洲议会将启动取消她免受调查的豁免权的进程。
法国的法官要求欧洲议会取消来自国民阵线的这位候选人一一同时也是欧洲议 会议员——的豁免权，以便进一步调查有关她把这笔资金用来给党内的助手发钱的指控。
两位议员表示，按照标准程序，结果将在26日下午的全体会议上宣布。
虽然财政丑闻坏了保守派菲永参加总统竞选的事，但坚定反欧盟的勒庞到目前为止还亳发无损。她在周日的第一轮投票中排名第二，将在第二轮选举中面对独立中间派的马克龙。
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