伊万卡否认特朗普轻视女性，拒绝被媒体称为父亲“同谋”

【英国广播公司网站4同25日报道】在德国柏林举行的20国集团妇女对话会上，当美国总统特朗普的女儿伊万卡为父亲对待妇女的态度说好话时，台下传出不满的声音。
被称为美国“第一女儿”的伊万卡与德国总理默克尔、国际货币基金组织总干事拉加德一起，参加了这场以女性企业家为主题的讨论会。这一讨论会是20国集团妇女对话会议的一部分。
伊万卡对参加讨论会的人说,她父亲“很了不起，一直竭尽全力支持家人，让家人成长”。她讲这番话时，观众席中传出不满的嘘声。
特朗普对女性的态度一直受到批评，特别是在他竞选总统期间曾有一段评价女性的录音被公开。他在录音中的很多话不堪入耳。
不过，伊方卡说，虽然她“听到媒体上的批评，而且批评不绝于耳”，但她从这些批评中找不到父亲的影子。伊万卡表示，这么多年来她父亲聘用过的数以千计的女性员工也和她有同样的想法。
她说:“他鼓励我，让我发挥所长。我长大的家庭中，从来没有设什么障碍让我无法实现自我价值。”伊万卡是受德国总理默克尔邀请参加这次的对话会。
在特朗普出任美国总统后,女儿伊万卡成为他的左膀右臂。但伊万卡在白宫中的角色一直不为外界所知。今年3月，伊万卡被宣布担任父亲特朗普不受薪顾问。伊万卡和她丈夫的影响力也被外界认为越来越大。
德国报纸《柏林日报》报道称，官员们希望，“特朗普总统的女儿本次短暂访问德国后，能向她父亲传递德国的正面形象”。
上个月，德国总理默克尔访问华盛顿时，就邀请伊万卡访问德国。
【英国《每日邮报》网站4月25日报道】在伊万卡·特朗普访问德国期间，这位极具影响力的总统顾问坚决反对使用“同谋”这个词来形容她为父亲出谋划策的角色。
《柏林日报》一篇报道的标题将伊万卡称为其父的“第一耳语者”和“忠诚的同谋”。当被问到这件事时，伊万卡说:“我不喜欢那种语调。”
她在全国广播公司节目上被问到这件事时说：“我不喜欢‘同谋’这个词。”
伊万卡在柏林发表了该言论，她应德国总理默克尔之邀出席20国集团妇女对话会。
现在白宫担任顾问但不领薪酬的总统之女伊万卡，在讨论会结朿后向记者发表了讲话，驳斥了关于是她敦促其父决定打击叙利亚的说法。
她的弟弟埃里克·特朗普曾对英国《每日电讯报》记者说:“伊万卡是三个孩子的母亲，她有影响力。我肯定她说过：听着，这些东西太可怕了。”他指的是伊万卡看见关于叙利亚化学武器袭击的描述和图片时的反应。
伊万卡在柏林对记者说:“我父亲决定对叙利亚进行打击是在得到充分的情报和建议后做出决定的。他所做的事情让我觉得骄傲，这非常果断。”
她评价父亲发动袭击的决定说:“军方和政府最高层都知道。当然，我也谈了我的观点，跟他自己的观点相符”。
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