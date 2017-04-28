安倍访俄谋求领土问题取得进展，日本盼俄加强对朝施压力度

【日本广播协会网站4月27日报道】日本首相安倍晋三周四前往俄罗斯，与普京总统举行会谈，并将于周五前往英国与特雷莎·梅首相举行会谈。
鉴于俄罗斯和北朝鲜将开设海洋定期航线，安倍打算在与普京的会谈中敦促俄方进行合作，加强对朝施压力度，以便使北朝鲜保持克制，停止发射弹道导弹等挑衅行为。
关于安倍去年12月在与普京会谈时建议两国在北方四岛(俄称南千岛群岛一本报注)开展联合经济活动的相关事宜,双方政府及企业相关人士可能下月就会在当地进行联合考察，以便敲定双方具体的合作项目。安倍打算与普京就联合考察事宜达成共识。安倍希望在两国政府的参与下尽早在渔业、环保、观光等领域启动经济合作项目，通过加强日俄双方的经济联系，推动北方领土问题取得进展。
【俄罗斯卫星网4月27日报道】俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫周四表示，俄总统普京和日本首相安倍晋三将继续就地区安全、领土问题及朝鲜局势交换意见。
他对记者说:“日程中包括特别敏感的涉及地区安全的问题，如朝鲜问题。当然，还将继续就领土事务交换意见。
【俄罗斯卫星网4月27日报道】俄罗斯总统普京周四在与日本首相安倍晋三会晤期间表示，日本是俄罗斯的一个具有前景的合作伙伴，可以断定双方关系将向前发展。
普京说:“上次会晤期间，我们商定加强两国关系、联络以及合作。我们已经能够进行一定的总结，这是进步。我希望，此次以你为首的日本代表团的到访将取得成果。
安倍晋三表示，他希望在与普京会晤期间讨论签署两国和平条约以及地区局势问题。
安倍晋三指出:“我希望今天讨论各种问题，包括双边关系、签署和平条约以及安全保障和地区局势。” 普京去年12月访日期间，双方就在南千岛群岛上开展共同活动的可能性达成了一致。日本希望共同活动的启动能够促使两国在四岛问题上立场接近，并推动有关签署和平条约问题的谈判取得进展。
安倍晋三在同普京会晤时表示，俄日外交和国防部门的工作取得妤成绩，双方关系正“以应有方式”发展，他指出，两国于3月举行了“2+2”磋商。
安倍晋三说，两国科经济关系也按照八点合作计划不断发展。他表示:“实际上在我们去年12月的会晤后，双边关系不断以应有方式发展。我高度评价日俄关系这种循序渐进的发展方式。”
【日本广播协会网站4月27日报道】对于本次日俄首脑会谈的焦点，俄罗斯科学院远东所日本硏究中心主任瓦列里省斯塔诺夫认为，关于在北方领土开展共同经济活动，法律问题将成为争论焦点。这也是去年12月首脑会谈中的议题之一。
当时，俄罗斯总统助理乌沙科夫称，应在俄罗斯法律管制下开展共同经济活动。安倍首相则在会谈后反复表示，开展共同经济活动不应在单独某方的法律下进行，而是有必要构筑一个日俄双方企业共同遵守的作为第三个选项的特別框架。在此次莫斯科会谈中，这一法律问题能否得以解决将是焦点之一。
另外，安倍首相去年5月提出的八点经济合作计划也许会取得更大进展，特别是在能源方面的合作，这对于资源贫乏的日本来说仍是一个重要问题。
双方也会就日趋紧张的朝鲜半岛局势交换意见。 美国的舰队正在接近朝鲜半岛，
日本对这样的紧张状态十分担忧。虽然俄罗斯在经济方面对北朝鲜的影响力不及中国，但俄罗斯与北朝鲜领导层历史上一直保持着良好的关系。安倍首相可能会在会谈中要求普京总统予以协助,对无法预测的北朝鲜体制加大施压。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost