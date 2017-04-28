特朗普称想要韩国为“萨德”支付10亿美元 韩国防部：费用由美国负担

路透社称，特朗普希望韩国为“萨德”反导系统支付10亿美元。
据韩联社4月28日报道，韩国国防部回应称，“萨德”费用由美国负担的基本立场不变。
另据韩联社4月27日报道，韩国国防部发言人文尚均27日在例行记者会上表示，运入星州高尔夫球场的“萨德”装备已可实际应用，处于能够拦截朝军弹道导弹的实战状态。
报道称，问及“萨德”能否在朝鲜导弹来袭时予以拦截，文尚均回答，所谓“具备实战应用能力”正是此意。上述表态被解读为，在星州落地的“萨德”装备已经能够发挥反导功能。
文尚均表示，争取年内形成一支“萨德”反导连完整的反导能力，野外部署“萨德”装备无需施工，“萨德”本身就是随地部署就地作战的系统。据他解释，韩美双方基于半岛安全形势严峻、急需形成“萨德”战斗力的共识，火线部署了“萨德”部分组件。
另据韩国《中央日报》网站4月27日报道，26日，就驻韩美军迅速部署“萨德”系统一事，共同民主党候选人文在寅对记者表示，“希望将‘萨德’部署问题移交给下一届韩国政府（决定），以便将其作为处理朝核问题的几项外交王牌之一”，再次强调了现有立场。
文在寅方面的选举对策委员会宣传团团长朴洸瑥表示：“对于无视国民感情和程序，直接引进‘萨德’，我们深表遗憾。从源头上切断下一届政府作政策判断的余地非常不合适。”共同民主党“萨德”对策特别委员会甚至发表了要求中断部署“萨德”的声明。
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