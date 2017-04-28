波士顿用机器狗送快递：长相有点儿吓人 不易被偷窃

英媒称，美国波士顿动力公司一直努力让该公司的机器狗在波士顿从事投递包裹的工作，以寻找商业用途。
据英国《每日电讯报》网站4月26日报道，谷歌公司旗下的这家企业一直想方设法在不同环境下使用这些身手敏捷的机器。迄今为止，机器人只在军事环境下才得到过真正意义的使用。
波士顿动力公司的这只名为“Spot”的机器狗有四条腿，可以跳跃、奔跑、爬楼梯、摔倒后爬起，还能从事人类工作，比如做家务。该公司称，它还能把包裹捆在背上从事投递业务。
波士顿动力公司创始人兼首席执行官马克·雷伯特说：“我们带这只机器狗去了员工家，想看看它是否能从不同的入口进去。结果非常成功，大约70%的入口它都能进入。”
报道称，这并不是第一个成功来到住宅门前进行递送的机器人。在英国，吃吧订餐网站去年与星船技术公司签署了一项协议，将使用后者设计生产的自主式递送机器人在全伦敦从事食品快递服务。
与英国的投递机器人相比，波士顿动力公司的机器狗到你家门口递送包裹的场景有点儿吓人。但机器狗的长相可能让其具备一定优势，缓解对机器狗遭偷窃和拦截的担忧。
波士顿动力公司一直在对机器人的其他用途进行测试，包括从事工厂生产线工作。该公司希望证明旗下的先进机器人可用于商业行为。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost