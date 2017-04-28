法国右派即使败选也将左右欧洲

【美国沃克斯网站4月24 日文章】题：法国大选体现了欧洲极右翼势力的力燈及局限性 (作者扎克·博尚）
想要理解法国大选的意义， 理解其反映的欧洲极右翼兴起的态势，你必须首先了解选举结果反映出的两大现实。
一方面，选举结果代表了极右翼人士玛丽娜·勒庞及其领导的政党国民阵线的历史性胜利。勒庞是有资格参加第二轮投票的两位候选人之一。曾经遭到唾弃的国民阵线显然进入了法国政治主流。
另一方面，此次选举似乎清楚暴露了勒庞支持率的极限——恐怕也暴露了更广泛的欧洲极右翼政治势力的极限。
马克龙几乎在所有问题上都与勒庞意见相左。勒庞希望限制移民进入法国，希望带领法国退出欧盟；马克龙支持开放边界，还在最后一场竞选集会上骄傲地挥舞欧盟旗帜。两人在两周后的最终投票中一对一相遇时，马克龙很可能赢得胜利——迄今公布的所有民调都显示，马克龙将以很大优势获胜。宽容的中间力量似乎可以守住法国。
不过,目前的状况究竟有多稳定，能否永远遏制极右翼的影响力，仍然是未知数。虽然极右翼有个把月的日子不太好过，但是帮助其崛起的深层次力量仍然在发挥相当大的作用。即使从未赢得最终选举，极右翼的成功已然促使部分主流政党在移民和欧盟问题上采取强硬立场。
极右翼兴起绝非偶然，也不单纯是2015年难民危机的结果。极右翼兴起是持续数十年的移民潮，尤其是穆斯林移民潮的结果，许多欧洲国家因此经历了前所未有的民族多元化和宗教多元化历程。总的来讲，西欧国家政府在说服民众接受多元价值观、拿出宽容态度方面做得非常糟糕。
结果就是，在法国等地出现民意反弹，发生了某种意义上的“白人暴动”。难民危机起了火上浇油的作用，2008年金融灾难以及随之而来的欧元区危机同样激化了矛盾,对当权派政党的威信造成严重冲击。但是推动极右翼崛起的力量并非上述事件的附带产物，这种力量本身并没有消失。
问题在于，反弹的民意能够帮助极右翼走多远？围绕欧洲基本价值观的核心共识，也就是给极右翼的优异表现盖上天花板的那股力量，是否会继续存在一一还是说将在今后几年分崩离析?我们了解的情况不够多,正反两种可能性都无法预料。
更重要的是，即使极右翼势力从未发展壮大到在法国等地拿下总统职位的地步，他们依然可以影响欧洲政治。已经有迹象表明，极右翼正迫使中间派政党，尤其是中右翼政党，在移民和欧洲事务上采取抵制态度。这就意味着极右翼甚至不需要控制政府，就有机会得到自己想要的大部分东西。
即使极右翼停止扩张，在民调中原地踏步，仍然意味着极右翼选民将保持相当规模，吸引其他政界人士和政党的觊觎目光。问题在于，为讨好这部分选民，那些政党愿意在多大程度上向右倾斜，愿意搁置多少原属于自己的价值观。
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