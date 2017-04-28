滴滴拟筹巨资向海外扩张

据外媒27日报道，两位接近筹资协议的人士透露，滴滴出行（Didi Chuxing）将向投资者筹集50亿至60亿美元资金，这家中国网约车集团拟利用这笔注资在境外扩张其运输服务。
这笔投资对该公司的估值将为500亿美元（包括新筹集的资金），使滴滴成为世界上估值第二高的私有科技初创企业，仅次于优步（Uber）。
这笔交易将标志着网约车科技行业的筹资热潮提速，迄今这股热潮已不止一次刷新筹资规模纪录，部分原因是网约车公司需要大量烧钱。
尽管滴滴还没有报告其财务业绩，但对手优步去年因积极扩张而亏损约28亿美元。
作为中国最大的网约车公司，滴滴已在之前几轮筹资中筹集了逾100亿美元债务和股权资金，投资者包括苹果（Apple）、富士康（Foxconn）和阿里巴巴（Alibaba）。
投资者对该公司的估值扶摇直上，从去年6月的250亿美元，至去年秋季的340亿美元，而现在已达到500亿美元。
最新一轮筹资的投资者包括科技基金Silver Lake Kraftwerk、日本科技集团软银（SoftBank）和招商银行(（China Merchants Bank）。新投资者将不具备传统的投票权，这是因为一项代理安排让滴滴管理层保留投票权。
据熟悉这笔交易的一名人士介绍，滴滴将使用这笔资金进行国际投资，以及开发自动驾驶汽车和人工智能。尽管滴滴目前只在中国经营，但它已对总部位于旧金山的Lyft、东南亚的Grab以及印度的Ola进行了投资。本月早些时候，Lyft向KKR和Baillie Gifford等投资者筹集了6亿美元。
滴滴曾与优步中国（Uber China）深陷一场激烈竞争，直到去年才告终——滴滴买下优步的中国业务部门，并买入前竞争对手的一笔股份。滴滴与优步之间的竞争促使两家公司都向乘客和司机提供巨额补贴，以争夺市场份额。
作为与优步交易的一部分，滴滴和优步都持有对方股权，并在对方的董事会拥有观察席位。
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