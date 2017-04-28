美军2020年前拥全球即时打击系统：可实施核突袭

俄罗斯《生意人报》网站4月26日报道称，俄罗斯武装力量总参谋部作战总局副局长维克托·波兹尼希尔在第六届莫斯科国际安全会议上表示，美国已经着手打造即时全球打击系统。该系统的任务是实施警告性打击，可在决策后1小时内摧毁目标。
波兹尼希尔说，美军预计在2020年接收首批系统。目前，美国可以用反导系统拦截俄中弹道导弹，所以已经“对俄中战略核力量构成威胁”。美国还具备在暗中突然对俄罗斯发动核导弹打击的能力。
波兹尼希尔强调：“美国核导弹打击预警系统的固定雷达覆盖俄罗斯弹道导弹飞往美国的所有可能轨道。我们估计，到2022年，美国反导系统的拦截导弹数量将超过1000枚，超过俄罗斯洲际导弹携带的核弹头数量。”他表示，这么多导弹“对俄罗斯的威慑力构成严重削弱”。
波兹尼希尔认为，俄中美必须通过谈判解决与美国部署反导系统有关的问题。他提醒，在复杂政治局面下与美国达成协议的经验是有的。
他说：“俄罗斯代表在各种场合不止一次地提醒美方，全球反导系统对全世界战略力量平衡构成威胁。但我们的理由不被接受，明显的事实被无视。美国宣称反导系统不针对俄罗斯和中国。”
波兹尼希尔还认为，“美国反导潜力的增强将推动军备竞赛”，迫使其他国家“采取军事和军事技术方面的应对措施”。此外，美国全球反导系统对自由利用宇宙空间构成威胁。他强调：“正在建立的反导系统对国际航天活动的安全构成威胁，阻碍了有关协议的达成。”
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