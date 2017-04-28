美军欲获取更多致命武器应对中国

英国《简氏防务周刊》网站4月26日报道称，美军太平洋司令部司令哈里·哈里斯上将26日对众议院军事委员会说，驻亚太地区的美军希望获得更远程的武器和更多的潜艇。
哈里斯上将说：“中国已经研发并部署了挑战我们地区海上优势的能力。我们需要更强的致命性，具体而言就是配备了攻击速度更快、存活能力更强的武器系统的军舰和飞机，每个平台都必须加载更远程的攻击型武器，然后我们必须把这支力量连成网络。”
哈里斯上将说，在这份很长的所需装备清单上，目前美国海军尤其缺乏攻击型潜艇。哈里斯上将说：“世界上400艘外国潜艇中的约230艘，目前都在印度洋-亚洲-太平洋地区，其中又有近160艘是中国、朝鲜以及俄罗斯的潜艇。当前潜在的敌方潜艇活动，相当于2008年水平的3倍。这需要美国的活动相应增加，以保持海上优势。”
哈里斯上将盛赞了美国的弗吉尼亚级攻击潜艇，但是说当前的潜艇数量无法满足他的需要。他对议员说：“必须跟上潜艇活动发展的步伐，我支持海军部部长提出的2016年度《兵力结构评估》报告，该报告要求打造一支由355艘军舰（包括66艘攻击型潜艇）组成的海军。”
他还说，他将优先部署海军综合火控防空系统、阿利·伯克级Flight III型“宙斯盾”驱逐舰，以及该舰上配备的防空和导弹防御雷达。
在弹药方面，哈里斯上将说，他优先考虑的“包括远程和防区外打击武器、反舰武器、先进的空对空武器、战区弹道导弹/巡航导弹防御武器、鱼雷、水雷以及集束炸弹替代弹头”。在反舰弹药方面，哈里斯正在谋求拥有更远的射程，并且正在探索“类似于远程反舰导弹和联合防区外增程空对地导弹的能力”。
英国《简氏防务周刊》网站4月26日报道称，美国国会预算局在24日公布了要在今后15年、20年、25年或者30年内，拥有一支由355艘舰艇组成的舰队所需的预算情况和成本估测。
据国会预算局说，按照这些可供选择的时间表，采购和运营的总成本会比目前美国海军制定的为期30年的造船计划高出3000亿到4000亿美元。
国会预算局估计，美国海军最早可以在2035年，也就是“大约18年内”实现拥有355艘舰艇的目标，前提是它能获得足够的资金。报告说，无论是按照哪个时间表，“到2047年，建造并运营355艘舰艇的年均花费将达到1020亿美元”，比2016财政年度海军当前拥有的275艘舰艇所获得的拨款高出1/3以上。运营费用将在2037年到2047年，也就是海军舰队运作的舰艇数量达到355艘时，达到峰值。
国会预算局还估计，在今后30年里，海军每年的造船费用将达到266亿美元左右（比过去30年的年均费用高出60%以上），而且美国海军需要采购大约329艘新的舰艇。
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