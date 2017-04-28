中国“双航母”筑起南海新长城：打造世界级海军力量

中国第二艘航空母舰出坞下水，这也是中国第一艘自主建造的航母，标志着中国在打造一支能在远海保护其经济和安全利益的世界级海军力量方面又迈出一大步。
担任蓝水作业尖兵
据美国《华尔街日报》网站4月26日报道，中国正迅速推进海军现代化建设并不断壮大海军力量，部分原因是为了确保对亚洲邻国的军事优势，以及阻止美国干预地区冲突。军事专家表示，中国决定在长期内发展为全球军事强国，能够保卫自身的海外经济利益，以及数量日益增多的侨民。
报道称，中国的航母极大增强了建设一支能在远海执行战斗任务和其他使命的蓝水海军的努力。
美国海军军事学院专家安德鲁·埃里克森称，中国希望将逐渐增多的航母置于基本蓝水作业的中心：在军舰外交中彰显军力，强化对各海上战略航线的影响力，对不必与其他强国作战的紧急事态作出反应。
据中国官员和军事专家称，中国新航母的设计目的是携带更多弹药、燃料和舰载机，可能会用于包括海上巡逻和人道主义救援任务等实际作业。
加速打造“海上长城”
据日本《朝日新闻》4月27日报道，中国首艘实战用国产航母26日下水，构成航母编队的驱逐舰等的建造也在急速推进。
报道称，中国海军近年来除了加强东海和南海等近海防御外，还努力提高在印度洋和太平洋等的远海作战能力，航母与核潜艇等一样，都被摆在了战略核心位置。
当前，航母活动的预想海域包括围绕主权问题紧张度提升的南海、作为主要海上物流通道的印度洋。另外，由于出现冲突时预计美国海军会接近，中国航母可能也会在太平洋活动。
据报道，要想让航母常态性地在外海活动，考虑到要交替修理和训练，所以需要3艘至4艘。另外，组建包括防御航母的驱逐舰在内的舰队也需要时间。
另据日本《东京新闻》4月27日报道，预计中国将利用新航母进一步提高存在感，以维护作为“核心利益”的南海权益。
很多人认为中国建造航母需要6年时间，但实际只用了3年多时间。日本拓殖大学名誉教授茅原郁生指出：“以辽宁舰作为实验航母收集数据，集大成者完成的首艘国产航母，对于中国来说意义重大。”
报道称，面对战斗机和潜艇能力领先的日美，很难想象中国会用两艘航母与其进行军事对峙。
东京国际大学教授村井友秀认为，“航母针对的对象是军事实力比自己弱小的菲律宾和越南，具有非常大的政治威慑效果。中国试图威慑在南海主权问题上对立的国家，牵制美国”。
另据德国《明星》周刊网站4月26日报道，所有专家一致认为，中国的001A型航母不是美国航母战斗群的对手。这种说法是对的，但只是事实的一半。华盛顿想用航母战斗群把自己的军事力量投射到地球上任何地方，而北京的航母只有有限任务。
北京的军事专家宋忠平说：“南海是中国航母执勤的领域。航母将成为中国的海上长城。”
美国战略和预算评估中心高级研究员布赖恩·克拉克说：“中国的战略目标是利用航母扩大陆基系统的作用范围。那涉及军事打击能力，但也涉及扩大监视区域和电子战区域。其次，一艘大型航母还要能不依赖陆基系统工作。那在远离中国的区域将会很有帮助，例如在印度洋。”
报道称，中国加强军备主要为了禁止包括美国在内的其他大国进入中国提出主权要求的区域。因此，中国航母不是用来制衡美国航母的。为了挑战美国航母，中国采取了其他策略，如努力研发高速反舰导弹。
捍卫全球和平稳定
据路透社4月27日报道，中国外长王毅在中国首艘国产航母下水后说，中国必须提高军事能力来保护不断扩大的海外利益，但他承诺中国不追求扩张主义。
王毅在访问德国期间说，中国的海外利益，包括人员往来已遍及全球；在境外注册的中资企业将近3万家，在海外工作生活的中国公民达到数百万。他说：“在此新形势下，中国有充分理由提高自身的国防能力，以有效保护在海外不断延伸的正当权益。”
王毅说，中国提高国防能力有助于“维护国际和地区和平”。
另据香港《南华早报》网站4月27日报道，中国首艘国产航母传递出明确信息，即中国正处在实现有能力捍卫其在世界各地的利益和为确保全球和平稳定发挥自身作用这一目标的征途中。
报道称，中国的邻国表达了对其航母计划的担心。日本去年12月对辽宁舰首次涉足西太平洋尤其反应强烈。航母编队可以投射实力，也能提供保护和在紧急情况下提供帮助。好处之一是在“一带一路”倡议的航道沿线建立影响力，确保商贸和人员安全，保护和帮助从动荡地区撤离公民和支持中国的经济政治利益。
报道称，中国无意挑战美国的海上霸主地位，也无意炫耀军力。中国航母和其他舰艇的作用是提供防御和安全，既捍卫国家利益，同时也保护该地区和更远地方的海上航道。
另据西班牙《国家报》4月27日报道，中国第二艘航母刚刚下水。拥有航母不仅仅是实力的展示，也是意图的宣示。航母不但可以保障本国利益，还可以维护盟友在海上的利益。在谈判桌上，拥有航母无疑将成为一个强有力的筹码。
报道称，试想，如果中国宣布在地中海、波斯湾或夏威夷附近海域部署航母，国际大棋局还会维持以往的样子吗？建设强大的海上力量是中国扩大全球影响力的意图的体现。无论结果如何，中国已经改变了姿态。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost