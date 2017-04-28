中国正在摧毁韩国旅游业

希望旅游业数据上升的国家要记住：别惹恼中国。
韩国就吃了苦头，从中得到了教训。韩国旅游发展局的统计数据显示，上个月赴韩旅游的中国游客数量减少了40%。
因为对韩国部署有争议的美国“萨德”反导系统感到愤怒，中国旅行社还在取消赴韩旅游的计划。据信，中国当局上个月要求旅行社停止销售赴韩国旅游产品。
前景也很惨淡。旅游业数据提供商“前进指南”旅游信息公司称，预订2017年二季度韩国4到8晚酒店住宿的中国游客数量比一年前减少了28%。
依靠外国游客的韩国企业正在受到冲击。在去年赴韩旅游的1700万外国游客中，中国游客占到了800万，而且还是大主顾。
首尔老虎旅游巴士公司的主管吉基渊(音)说:“自‘萨德’危机以来，中国旅游团的数量大幅减少。”
韩国乐天集团表示，其免税店生意也受到了巨大冲击。
据乐天集团的一位发言人说，3月中旬至4月中旬面向中国顾客的销售额比去年同期下滑了40%。该发言人还补充说，在免税店生意中，中国游客往往占到80%的比例。
在韩国旅游业面临冲击的同时，中国中产阶级的出境游正在迅速增加。据世界旅游组织称，中国人去年在出境上花掉了2610亿美元，比上一年增加12%。
“前进指南”旅游信息公司称，赴韩中国游客数减少最有可能让东南亚国家从中获益。
中韩两国因部署“萨德”反导系统而引发的紧张关系似乎没有表现出缓解的迹象。韩国国防部周三表示，韩国正在推进反导系统的部署，一部分设备已经抵达拟议中的部署地点。
作为回应，中国外交部重申反对韩国部署“萨德”反导系统的立场，并警告说“中方将坚决采取必要措施，捍卫自身利益”。（美国《有线电视新闻网》）
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