蒂勒森称美愿与朝直接会谈 外媒：特朗普施软硬两手

特朗普对朝施软硬两手
【美国《华盛顿邮报》网站4月27日报道】美国国务卿雷克斯·蒂勒森27日说，特朗普政府愿意与朝鲜就结束其核武计划进行直接谈判。这显然是政策上的转变，旨在坚定国际社会应对这一不断增强的威胁的决心。
蒂勒森在全国公共广播电台节目中说：“显然我们希望以这种方式解决问题，但朝鲜必须决定，他们准备好与我们就正确的议程进行对话。正确议程不是简单地将其现有项目再暂停几个月、几年，然后继续进行。”
报道称，蒂勒森在媒体采访中已开始为美国新政府勾勒一条外交解决途径，它着重于国际施压和中国对朝的经济影响。
蒂勒森制定了直接谈判的条件，其目标是让朝鲜完全放弃核武器，而非拿冻结核计划来交换经济利益。他说，比起往届美国政府作出的努力，特朗普政府将采取更强硬的立场。他还表示，中国的观点将帮助制定美国的政策。
报道称，蒂勒森还提供了一些保证，他说，美国不寻求“政权更迭”，也不寻找“借口”让美国的盟友韩国统一朝鲜半岛。
【美国《华盛顿邮报》网站4月27日报道】目前特朗普正在与金正恩进行一场不断升级的语言和军事较量。而特朗普对金正恩的一些看法显示特朗普似乎对他的对手有些同情。
在接受路透社采访时，特朗普提到了金正恩的处境：在非常年轻的时候就从去世的父亲那里接过政权。
特朗普说，“那么你要怎么做呢，那并不容易，尤其是在那个年龄。”
特朗普又澄清说：“我并不是在赞扬或者批评他，我只是说那很不容易。至于他是不是理性，我无法发表看法。我希望他是理性的。”
报道称，此前国务卿蒂勒森在接受媒体采访时罕见地表示愿意与朝鲜举行直接谈判以寻找外交解决途径。
特朗普在此时发表这番言论可能是计划之中的，以劝说朝鲜领导人放弃核野心。但在同一个采访中，特朗普也表示“重大冲突”最终可能发生。
【路透社4月27日报道】美国总统特朗普27日表示，在围绕朝鲜核试验和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。
特朗普在接受路透社专访时说：“我们与朝鲜最终有可能发生重大、重大冲突。这一点毫无疑问。”
报道称，尽管如此，特朗普表示，他希望和平解决这个让美国数任总统大伤脑筋的危机。特朗普以及美国政府强调，准备实施多种新的经济制裁，同时也不完全排除军事行动。他说：“我们很希望通过外交途径解决问题，但这很难。”
美国政府26日宣布朝鲜构成“紧急国家安全威胁，是最优先的外交政策事务”。
多名美国官员表示，军事打击仍是选项之一，但他们淡化这一可能性，不过特朗普政府已经派遣航母战斗群及一艘核动力潜艇前往此一区域以展示武力。如果美国采取直接军事行动，将面临朝鲜大举报复的风险，日韩以及驻扎在两国的美军也可能会有严重伤亡。
【西班牙《国家报》网站4月28日报道】围绕朝鲜半岛的紧张局势仍在不断升级。美国总统特朗普向朝鲜发出的最新战争威胁令全世界提高了警惕。特朗普27日在接受路透社采访时说：“我们与朝鲜最终有可能发生重大、重大冲突。”
报道称，尽管特朗普还表示倾向于通过外交途径解决问题，但他的这一最新威胁宣言对缓解美朝对立毫无帮助，只会进一步增加爆发战争的风险。
朝鲜发布“攻击白宫”视频
【美国《华盛顿邮报》网站4月27日报道】朝鲜的宣传机构周四发布了一个视频片段，其中展示了一场针对白宫的模拟袭击，并且宣称“我们将要摧毁的敌人就在我们的视线之内”。
这段视频的发布正值朝鲜与美国的关系处于特别紧张的时期，特朗普政府向朝鲜半岛地区派出军舰，意图对金正恩政权进行武力威慑。
本周，朝鲜举行了大规模火泡演习，炫耀了可以轻易打到韩国首都首尔的传统武器，首尔是一个有约2500万人居住的都市圈的中心。
朝鲜开展对外宣传的媒体发布一段视频，其中显示了白宫和航母成为攻击目标的图像， 看上去其仿佛在朝鲜的瞄准镜中。之后，视频显示了一艘航母爆炸起火的模似画面，其中所配的字幕称“当敌人向着挑衅和入侵迈出第一步的时候”。
这个长约2分30秒的视频包含了朝鲜于 15日太阳节期间纪念金日成诞辰105年所举行的大型阅兵仪式的画面。视频还显示了朝鲜的导弹和火炮发射的镜头。
在导弹发射的画面中所配的字幕称:“我们将向你们展示一个在核和导弹技术方面处于世界领先地位的强国的实力。”
朝鲜一向以夸张的言辞和夸大其词的宣传著称，随着紧张局势的加剧，其最近几周加大了宣传力度。
16日在金正恩出席的一个音乐会上播出一段视频，视频显示导弹呈弧形飞越太平洋，令美国的一座城市陷入火海，之后是一面正在燃烧的美国国旗和一个充斥着白色十字架的公墓的画面。
【美国石英财经网站4月28 日报道】朝鲜最近发布了一段“充满想象力”的宣传视频。白宫和美国海军军舰进入瞄准镜的画面与平壤举行大型阅兵仪式的画面被放在一起。伴随着由时钟的滴答声、擂响的鼓声和K唱的颂歌组成的配乐，这段视频是民族主义者的战斗口号，同时又像是一部动作电影。
据《华盛顿邮报》报道，视频中的一段字幕称“我们将向你们展示一个在核和导弹技术方面处于世界领先地位的强国的实力”。视频的结尾落在一枚导弹上，这枚导弹被发射到大洋彼岸的某个地点。伴随着爆炸的画面和声音效果，美国国会大厦被“炸毁”。
朝鲜和特朗普政府都在最近几周加强了战斗姿态，利用轰炸和爆炸视频及照片来展示其军事实力——以及在对手心中灌输一种恐惧感。
26日，美国空军试射了一枚可携带核武器的远程导弹并发布了此次试射的照片。就在同一天,朝鲜发布了它宣称是该国历史上最大规模军事演习的照片。
中方忧半岛有失控危险
【俄罗斯卫星网4月28日报道】中国外交部长王毅在纽约出席联合国安理会朝鲜半岛核问题部长级公开会期间会见俄罗斯副外长加季洛夫时表示，当前朝鲜半岛局势存在轮番升级甚至失控的危险。
中国外交部消息，王毅表示，中俄是全面战略协作伙伴关系，双方在国际地区事务中保持着密切沟通协调。当前朝鲜半岛局势存在轮番升级甚至失控的危险。
中国外长指出，中方提出“双轨并行”思路和“双暂停”倡议同俄方有关建议不谋而合，双方可继续就解决半岛核问题的路线图保持密切沟通。
消息指出，双方一致认为，当前形势下，各方应全面完整落实联合国安理会有关涉朝决议。一方面采取措施遏制朝核导开发进程，一方面加大劝和促谈力度,把朝核问题尽快拉回到对话协商的正确轨道。
【路透社华盛顿4月27日电】美国国务卿蒂勒森周四称，中国知会特朗普政府其已经警告朝鲜，假如平壤再开展核试验,中国将对其实施单方面制裁，这可能是中国迄今为止对这个挑衅的邻国发出的最强硬威胁。
蒂勒森在福克斯新闻频道说，中国要求朝鲜不要再开展任何核试验。他指出，朝鲜最近的大型纪念活动都没有发生令人担忧的核试验或洲际导弹试验。
蒂勒森没有说明中国何时给出的这一威胁。这一消息尚未得到北京证实。
【德国新闻电视频道网站4月27日报道】中国和西方多家媒体依据在平壤的观察报道，朝鲜出现汽油紧缺。据称，一些加油站已经关闭，其他则采取限购措施，同时大幅涨价。这些报道引人猜测中国在朝鲜反复违反联合国决议后可能对朝实施了石油禁运。
据美联社报道，上周以来平壤的汽油价格从每公斤约合80多美分上涨到大约1.4美元。很多加油站前排起长队。据中国媒体报道，有些加油站仅为国际组织和外交人员提供加油服务。这样的限制措施在朝鲜还从未出现过。朝鲜近年来私家车数量大幅增加，加油站如雨后舂笋般出现。
朝鲜官方至今并未给出汽油紧缺的原因。但有传闻称原因在中国。尽管中国明确批评朝鲜最近的导弹试射活动， 但一再警告不要让冲突升级，因此至今并未公布对朝采取制裁措施。
朝鲜几乎从中国进口全部石油和汽油——少部分从俄罗斯进口。切断燃料供应被认为是中国可能对朝实施的最严厉制裁之一。北京在朝鲜2003年试射导弹后对其实施过数天石油禁运。
由于朝鲜经济几乎完全由国家主导，因此加油站是少数几个能直接看出石油供应危机的地点。如果中国确实实施了禁运，至少在中期也会严重影响到朝鲜的国有企业和军队。朝鲜的战略石油和汽油储备有多少,外界不得而知，但其国内没有油田。
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