美国深刻影响亚洲70年

英国《经济学人》周刊网站4月20日发表题为《美国作为亚洲不可或缺力量的70年历史》的文章称，虽然美国不是亚洲国家，但它在70多年里一直是亚洲的霸主，这一点显而易见但仍然令人惊奇。特朗普政府在姿态上的任何变化可能在美国国内不大被注意，但其影响在亚洲会很快被感知到。
文章称，正如牛津大学的拉纳·米特所说，美国在亚洲存在的理由源自二战期间美军为把该地区从日军铁蹄下解救出来所做的牺牲。只有朝鲜挑战美国在亚洲合法存在的权利，但即便在其充满仇恨的言辞中，你也能察觉到对美国人的钦佩。
派驻最强大战斗部队
文章称，美国力量的确凿内容体现在总部设在夏威夷的美军太平洋司令部，该机构负责监视亚太地区，即西到阿拉伯湾、东到加拉帕戈斯群岛、北到日本、南到南大洋的一个面积2.6亿平方公里、跨越14个时区的区域。力量的表现形式是在太平洋和印度洋连成串的军事基地和监听站，从阿拉斯加、韩国、澳大利亚到迪戈加西亚岛。
至于东亚，美军第七舰队驻在东京以南的横须贺。这支舰队可能是世界最强大的战斗部队，拥有60多艘军舰、140架飞机以及4万名水兵和海军陆战队员。美军占用了日本最南端群岛的主岛冲绳岛1/5的面积。对驻在韩国的2.85万美军来说，朝韩边境上的非军事区是世界上最后的冷战绊网：朝鲜军队一旦有越界举动就会立即遭到报复。
芝加哥大学的布鲁斯·卡明斯把美国的力量称作一座环绕全球的帝国群岛，800个美军基地大多设在太平洋上或太平洋附近。
文章称，在冲绳的美军基地有些许跨文化关系紧张的迹象：不当班的无聊年轻军人驾着改装的皮卡在商业街上游荡，妈妈桑经营的酒馆显得冷清，美军电视台上播放着提倡婚姻咨询的节目。不过，在美国国内巨大和尖端的国防工业支持下，这座帝国群岛仍然强而有力。
去年9月，美军太平洋司令部司令哈里斯上将在谈到美军硬件时夸口说，一切新奇的装备都会运到这个地区，包括仿佛从影片《星际迷航》中直接出来的新型“朱姆沃尔特”级隐形驱逐舰——外加一名库克船长式的指挥官。
构筑最坚定同盟体系
文章称，同样令人惊奇的是，像帝国总督一样的麦克阿瑟将军在二战结束后为该地区构筑的美国力量架构几乎没有改变。从一开始，日本和韩国就成为美国在东亚的主要盟友，澳大利亚和新西兰是忠实可靠的说英语的朋友。如今它们仍全都是美国的关键伙伴。英、法、葡萄牙和荷兰帝国瓦解了，前苏联也解体了。在该地区原有的威胁中，只有朝鲜的威胁仍在，美军仍驻在这里遏制它。不过，不仅在朝鲜半岛，而且在整个亚洲，美国仍然是不可或缺的力量，是地区稳定、民主和自由贸易的关键。
文章称，东亚令人震撼的发展道路在很大程度上要归功于美国力量和该地区同盟结构的性质，这一性质创造了其他地方永远比不上的经济成就。美国不仅保证了日本、韩国和台湾地区的安全，使它们能够专心于经济发展，而且向它们提供了不计其数的技术援助、教育交流和几乎不受限制地进入美国巨大的市场等有利条件。关键是，美国没有、至少最初没有坚持让这些国家和地区开放本国市场作为回报。
日本是第一个腾飞的。它的民众脱下军装，换上工薪族的西装，埋头于经济重建。韩国和台湾地区紧随其后。他们把全部精力投入到建立有竞争力的面向出口的制造业基地上，把外国竞争者挡在它们的市场外面。
文章称，当初没有预料到的是中国退出战后的亚洲秩序。1960年中苏关系破裂为中国对美国开放奠定了基础。在40多年里，中国毫无疑问一直是美国秩序的受益方。没有美国保持中国周边安全和支持开放市场，中国不可能从上世纪70年代末开启的市场为导向的改革获得这么多好处。它受益于在地理上接近“东亚四小龙”的经济活力和销售网。由于不能像美国盟友那样可以获得西方市场、管理和技术，中国敞开怀抱接纳外国投资，这是一个异乎寻常的交出经济主权的务实之举。不过如今，中国已经变得更富有和更强大，其获得地区领导地位的抱负也变得日益强烈。
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