美联航宣布系列调整举措

【澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站4月27日电】美国联合航空公司表示，将向放弃超售航班机票座位的乘客提供高达1万美元的补偿。
本月初，一名男子被强行拖下一架满员飞机后，美联航就此展开了调查，评估后做出了这一决定。
不久前，美联航乘客陶成德医生被拖下航班以便为机组人员让出座位时磕掉了两颗前牙，鼻子受伤出血。
此事引起公愤，招致外界对美联航的广泛谴责。
令人霞惊的镜头被传到网上，有上千万人点击观量。
周三，美联航的声誉再遭重创，它宣布调查由其飞机运送的一只巨型兔死亡事件。
当航班从伦敦希思罗机场抵达芝加哥的奥黑尔机场时，这只体长90厘米的兔子 “西蒙”被发现已经死亡。
除了1万美元赔偿金以外，事件调查报告中宣布采取的一系列举措包括：
除非涉及安全问题，否则不再动用执法人员将乘客从航班上带走；
已经就座的乘客不会被要求非自愿地离开；
机组人员要在出发前 60分钟订票；
每年培训员工处理“最棘手的情况”。
3月底，有报道称，两名女孩因身穿紧身裤而被阻止登上美联航班机。美联航因此在社交媒体上遭到强烈批评。
美联航解释说，这两名女孩当时使用的是有着装要求的员工和贵宾专用通道。
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