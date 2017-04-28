马克龙开局势头不敌勒庞

【路透社巴黎4月27日电】今天有民调显示，多数受访者认为，在法国总统大选第二轮中，中间派候选人埃马纽埃尔-马克龙的开局势头不如极右翼领导人玛丽娜·勒庞。
作为最有可能在大选中获胜的人物，马克龙在23日的第一轮投票中与勒庞双双取得了进入5月7日第二轮投票的资格。在那之后,他出现了几次代价高昂的公共关系失误。
Elabe民调机构为商业调频电视台开展的民调发现，有1/2的受访者认为勒庞的竞选活动开局大好，只有43%的人认为马克龙的开局较好。
39岁的前经济部长马克龙昨天在他的家乡亚眠视察惠而浦滚筒烘衣机厂时，受到了罢工工人的嘲笑。就在3个小时前，勒庞出人意料地出现在该工厂，受到了热情欢迎。
尽管马克龙保持冷静，紧张气氛最终得到化解，但电视台反复播出了这位候选人遭到激烈质问的画面，与勒庞跟工人们合影的场景形成了鲜明对比。
尽管民调表明马克龙将在第二轮投票中以较大优势战胜勒庞，但他也因为表现得胜券在握而受到批评。
23日晚上，他在第一轮投票获胜后前往巴黎的一家高档餐馆庆祝。对手和潜在盟友都对他的这种做法提出了批评。
【法新社巴黎4月27日电】据法国奥多克病调查公司周四公布的民调显示,支持率下降了 4个百分点的马克龙依然是获得最多支持的政界人物。
这位“前进”运动总统候选人的支持率为41%，超过下降了两个百分点的让-呂克·梅朗雄（38%）、提高了 1个百分点的阿兰·朱佩（37%）了。勒庞支持率上升了 4个百分点，为33%。
此外,在接受调查的人群中，只有 41%的人表示对总统大选首轮结果“满意”，而持相反意见的为59%。
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