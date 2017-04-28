《沉默的羔羊》导演去世

【埃菲社美国洛杉矶4月26日电】据美国独立影评网站英迪怀尔影评网站报道，曾执导惊悚电影《沉默的羔羊》等经典影片的导演乔纳森·德姆4月26日因食道癌并发症在纽约去世，终年73岁。
德姆同时患有心脏病，曾在2010年接受治疗癌症的手术，但在2015年癌症复发。据其家人身边的一名消息人士称，最近数周德姆的健康状况急转直下。
由著名彩星汤姆·汉克斯、丹泽尔·华盛顿和西班牙著名演员安东尼奧·班德拉斯出演的艾滋病题材传记片《费城故事》是德姆的又一部力作。同样地，再次与丹泽尔·华盛顿合作的悬疑电影《战略迷魂》，以及与好莱坞著名影星安妮·海瑟薇合作的《蕾切尔的婚礼》都是德姆留下的经典作品。
德姆在上世纪70年代初踏上电影人的道路，曾为美国导演罗杰·科尔曼执导的影片担任编剧。1974年他正式以导演的身份推出了自己的第一部作品《监狱风云录》。
然而，真正让德姆打入好莱坞的作品还是上世纪 80年代的喜剧片《梅尔文与霍华德》。随后，他陆续拍摄《小迷糊的情泪》《散弹露露》和《匪徒之妻》等影片。
到上世纪90年代，德姆登上了事业的巅峰。1991年他执导恐怖片《沉默的羔羊》,并凭借该片一举斩获了第41届柏林囯际电影节最佳导演奖、第64届奥斯卡金像奖最佳导演奖。《沉默的羔羊》在那届奥斯卡获得了包括最佳男女主角、最佳影片在内的5个重量级奖项。1993年他执导首度触及敏感话题的艾滋病题材传记片《费城故事》,并因此获得第44届柏林国际电影节金熊奖提名。
德姆在1998年拍摄爱情片《真爱》，2002年执导悬疑惊悚片《关于查理的真相》。与此同时，他依然保持对纪录片的热情。1984年他为美国传声头像乐队拍摄了纪录片《别假正经》。由于曾与摇滚音乐人尼尔·杨多次合作，因此他也执导了关于对方的纪录片三部曲。2006年的《尼尔·杨：黄金之心》、2009年的《尼尔·杨巡回展》和2011年的《尼尔·杨之旅》。
最近几年,德姆在2015年执导了电影《瑞奇和闪电》，2016年执导纪录片《贾斯汀·汀布莱克与田纳西州的孩子》。此外，近年来他还踏足电视剧领域，曾执导过美剧《谋杀》中的两集。值得一提的是,德姆留给观众的最后作品是电视剧《枪声响起》第一季的第六集，这部电视剧播出当天恰好传出他去世的消息。
德姆结过两次婚，第一次婚姻失败后，与第二任妻子乔安妮·霍华德育有3个孩子。
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