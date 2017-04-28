日本暗中怂恿美对朝动武

【《俄罗斯报》4月26日文章】题：以昔日辉煌的名义一一日本推动白宫对朝鲜动武（作者 叶夫根尼·舍斯塔科夫）
日本口头上对朝鲜半岛局势恶化表示关切，并坚持以和平手段解决地区所有问题。但看似矛盾的是，日本正在怂恿白宫对平壤动武。
美国政府威胁朝鲜说，如果朝鲜再进行核试验，就将对其进行“报复性”打击。然而专家认为，打击朝鲜符合东京的地缘政治愿望。日本早就在寻找借口，以便摆脱和平主义学说，向其历史上更习惯建立“强大日本” 的方针过渡。
安倍晋三需要用合理的借口解释集体自卫权。历史教科书中的和平主义构想和价值观正在瓦解。俄罗斯外交部长拉夫罗夫访问日本时经常遇到民族主义者开着有扩音器的小客车进行活动。不过引人注目的是，这些车辆的一切活动都必须在警察的陪同下,实际上受到警察的保护。这给人的印象是，当地政府鼓励他们活动，尽管嘴上讲的截然相反。
当前朝鲜半岛局势的恶化正中安倍晋三的下怀，给了他加强国家军力的“尚方宝剑”。去年，东京正式实施新安保法，在二战后首次赋予日本自卫队参加海外作战行动和保护盟友的权力。安倍内阁已经表示，如果朝鲜导弹落入日本水域，日本将硏究在前线部署军队的可能性。
近日，安倍晋三在国会会议上警告说，朝鲜可能已经拥有将沙林毒气装入弹头并击中目标的能力，这番警告显然是说给华盛顿听的。此前，东京对美国空袭叙利亚的军事基地表示支持。有鉴于此，在朝鲜威胁的背景下，安倍提及沙林毒气未必是偶然。他表面上宣称要坚持和平解决朝鲜问题,暗中却怂恿华盛顿对平壤动 武。在10日与美国总统特朗普的通话中，安倍重申，日本赞同“以任何方式对抗朝鲜”的立场，东京愿意对来自朝鲜的任何作出果断反应”。
日本国家安全委员会顾问细谷雄一在接受奥地利 《新闻报》记者采访时解释，面对与平壤开战的可能性，东京的反应乍看之下有些不大合理。他认为，日本对美国施压，目的是不让美国离开该地区。为此，日本应向华盛顿证明，美国今后放弃保护韩国、日本或菲律宾将导致中国占据主导地位并令美国更易受打击。
日本在朝鲜问题上的立场不过是为了掩盖安倍内阁的长期地缘政治博弈。如果美国对平壤动武，损失最严重的是韩国，而日本将巩固地缘政治阵地并得到扩军的充足借口。
白宫曾承诺在对朝采取单边军事行动前与日本政府进行磋商。不过，这种模糊的承诺并不意味着安倍打算反对五角大楼在朝鲜的计划。安倍已表明，特朗普的举措符合东京的利益。日本当局似乎期望利用美国现任总统的冲动消灭“坏孩子”,借他人之手完成自己的地区任务。
安倍晋三表示，他计划在4月底访俄期间,“与俄罗斯总统普京就朝鲜局势开诚布公地交换意见”，并“期望俄罗斯发挥建设性作用”。不过，莫斯科未必同意 美国在朝鲜问题上的计划，而且“发挥建设性作用”的要求应该对安倍本人提出才对。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost