德英"铁娘子"就脱欧谈判针锋相对 民调：英国人后悔脱欧

德国总理和英国首相27日在英国脱欧问题上针锋相对，因为默克尔警告英国人不要幻想在谈判中会有任何宽容，而特雷莎·梅则指责欧盟国家“一致反对”她的国家。
据法新社4月27日报道，在距离没有英国参加的欧盟峰会还有两天之际，默克尔对德国议员说：“第三国将不能享受与欧盟成员国同样的权利，或更具优势的权利。”
默克尔说：“这可能是不言自明的，但不幸的是我必须明确地说出来，因为我觉得有些英国人在这个问题上还抱有幻想。这将是浪费时间。”
当天晚上，梅首相作出的回应是指责欧盟其他27个成员国“一致反对”她的国家。
她在利兹对选民们说：“可以看出谈判将多么艰难，我们的对手已经在寻求扰乱这些谈判，27个欧盟国家在一致反对我们。”英国因将大选提前至6月8日而正处在竞选活动中。梅力图在议会中扩大其保守党多数，此举可确保她更有力地与布鲁塞尔和27国谈判。
有27国外长参加的欧盟峰会筹备会27日已在卢森堡举行，目的是显示出面对伦敦的统一阵线。英国有可能想利用欧盟国家间经常出现的分歧来为自己谋得利益。
根据法新社得到的欧盟峰会文件草案，欧盟想集中讨论保护居住在英国的欧盟公民和定居在欧盟其他国家的英国人的权利，讨论伦敦向欧盟作出的资金承诺，还有未来的共同关系。
被视为当下最有影响力的欧盟领导人的默克尔在谈判前竭力表现出强硬姿态，并称谈判是“艰难的”。
德国和欧盟其他国家都特别不想让英国完全进入欧盟内部市场，因为伦敦拒绝了欧盟公民自由流动的相关协议。
默克尔还重申，首先要“令人满意地”结束有关脱欧条件的讨论，然后再讨论英国和欧盟未来关系的框架，但伦敦宁愿两者同时进行。
据德国《商报》网站4月27日报道，德国总理默克尔警告英国，对于即将和欧盟进行的脱欧谈判不要抱有幻想。
默克尔27日就即将举行的欧盟领导人峰会发表政府声明说，英国脱欧后作为第三国将不再拥有现在这样的甚至更好的权利。她说自己有一种印象，即在伦敦有一些人一直还抱有幻想，“这将是浪费时间”。此外，默克尔还坚持在谈判中必须及早讨论英国对欧盟的财政义务问题。她说，德国和欧盟准备展开建设性的脱欧谈判，但也希望英国政府采取建设性态度。
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