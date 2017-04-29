特朗普上任百日感叹当总统不易“怀念以前的生活”

唐纳德·特朗普27日盘点了上任第一个百天的生活，对入主白宫前的生活无比怀念。特朗普说：“我喜欢过去的生活。那时我有很多事情做。现在的工作要比以前多。我原以为会更容易一些。”
称怀念入主白宫前生活
据路透社4月27日报道，作为一名来自纽约的富豪商人，特朗普1月20日入主白宫是第一次担任公职。虽然获胜已有5个多月，但特朗普仍对选举念念不忘。采访中，特朗普停下来，拿出2016年选举地图最新数据的复印件。
他说：“你看看，这是最后的数字图。形势很好，对吗？红色显然是我们的。”
特朗普对现在几乎没有隐私的生活表示意外。他表示，他仍在逐渐习惯有24小时特工处保护及其他限制的生活。他说：“你真的钻进了自己的小茧里，因为你有重重的保护，真的哪里都不能去。”
总统离开白宫时通常是乘坐豪华轿车或SUV。
他说他怀念手握方向盘的日子。“我喜欢开车，但我现在不能开车了。”
签署法令数量创下纪录
据俄罗斯卫星网4月27日报道，29日是特朗普执政100天。美国新领导人创下了近70年来签署法令数量的纪录：28项法律和30条命令。
在特朗普当政的100天里，地缘政治风险大幅提高。美军在阿富汗投放了“炸弹之母”。美国与朝鲜的军事冲突威胁也变得现实。在朝鲜半岛海域出现了美国航母战斗群。
特朗普还干成了什么？美国政府宣布大幅削减国务院和国际开发署的预算，减少了用于扶持他国的拨款。特朗普政府还宣布对美墨边境修墙招标。
特朗普曾试图禁止一些以穆斯林为主国家的公民入境，但这引起了大规模抗议活动，遭到了联邦法院的阻止。
在对俄关系上特朗普选择了比竞选期间或上任头几周所主张的强硬得多的路线。其政府支持黑山共和国在北约拥有成员资格，俄罗斯则表示反对。上周还否决了允许埃克森美孚公司与俄共同在黑海开发油气田的请求。
上台以来，特朗普不知疲倦地与媒体开战，称其中一些报道是“虚假的”。但他仍然痴迷推特——在上面宣布完成的工作和通过的命令，与反对者争论并与民众交流。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost