新加坡驻华大使访问毛泽东家乡等各地，了解中国各地文化

综合讯，去年和中国环球时报就新加坡是不是在不结盟会议上“妄提南海仲裁”吵得不可开交的新加坡驻中国大使罗家良，今年以来，走出北京，前往中国各地了解中国文化，其中前往了中国建国领袖领袖毛泽东的故乡韶山。
罗家良此举引人注目。因为去年中国和新加坡关系陷入低潮的时候，一些舆论批评新加坡外交官，在对华外交时，往往喜欢走高层路线，面对中国民众尤其是广大网民的看法视而不见，满足于见了哪个中国高层。
罗大使此举，似乎显示新加坡正在改变这种状况，更多地接触中国各地。
根据中国新闻社的报道，今年以来，罗家良已经去过云南鲁甸、天津、湖南韶山、海南博鳌和上海等地。
他说，“只坐在北京不能了解中国”。中国国土面积大，人口众多，文化多元，所以他不断到访各个地方，了解中国的历史文化。
罗家良表示，中国人民非常勤奋，也很有急迫感，要跟上和追赶世界。中国是一个好学的国家，他对此非常敬佩。
罗家良到访的韶山是中国已故最高领袖毛泽东的故乡，毛泽东也是中新关系的奠基者。每年毛泽东诞辰日或逝世日，韶山都会聚集数以万计的民众，纪念毛泽东。
罗家良此行，是否显示新加坡也开始聆听中国左派的观点，值得后续跟进观察。因为环球时报及其总编辑胡锡进一直被视为左派报纸和代表人物。新加坡有的报纸，通常表现得支持中国右派，因此罗家良访问韶山，相当引人注目。
1976年，新加坡时任总理李光耀访问北京，与毛泽东会见，打开了中新关系的大门。
李光耀对毛泽东领导的中国的前30年给予高度的赞扬。他在欢迎他的宴会上说：“过去软弱和分裂的中国曾受到工业化列强的欺凌。在不到三十年的时间内，中国已经靠本国人民的努力改造成为一个强大和统一的国家，赢得了大家的尊敬。”
|李光耀1976年访华时在毛泽东延安窑洞旧居前留影
不久前，新加坡总理李显龙在他的社交媒体上，以毛泽东语录“妇女能顶半边天”，向新加坡女性祝贺国际妇女节，传为佳话。
罗家良表示，在今年2月底召开的新中双边合作联合委员会，是两国最高层的机制化合作平台，由新加坡副总理张志贤和中国常务副总理张高丽共同主持。新方有11位内阁成员参加，占的比例就是新加坡内阁的40%左右，其中包括多名新加坡年轻的部长、副部长，是新加坡“第四代”领导班子的成员。中国也有多名新任职的部长、副部长和地方领导是第一次参加中新联委会会议的。
罗家良希望新中两国年轻一代的领导人与高级官员可以借此机会加深交流和认识，培养更深厚的感情。这在短中期有助于推进他们负责的双边合作项目，但更重要的是能加深对两国长期的友好关系，增进互相理解与信任。
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