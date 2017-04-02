富豪团治国 特朗普内阁身价超过120亿美元

白宫网站于周五晚开始公布其工作人员的私人财产情况，合计净值超过120亿美元。彭博社称，这是“现代史上最富有的政府行政团队”。
据BBC中文网报道，白宫在发布文件前举行简报会表示，此次公布的财务申报资料是其官员加入白宫时所持有的资产估值，并非现时持有的资产。而这些财政申报也是资产估值范围，并非实际数字。
此次公布了180名官员的财产申报，并不包括特朗普与副总统彭斯。
华盛顿邮报报道，其中27人的身价加起来共值23亿美元，超过了86%支持特朗普的县所加起来的总年收入。
- 特朗普女婿库什纳曾在267个机构握有职务。现时，他已经中止不少投资，但申报文件显示他拥有的资产价值介于2.41亿至7.41亿美元之间。他与伊万卡在去年和今年赚入1.95亿美元，其中包括出售资产的收入。
- 特朗普女儿伊万卡刚刚宣布加入白宫，因此尚未作出财产申报。但从库什纳的申报文件中可看到，伊万卡的商业王国价值逾5千万美元，并持有特朗普国际酒店的股份，价值约500万到2500万美元。
- 白宫高级顾问班农2016年和今年的收入为115万美元，其中包括担任保守派媒体布赖特巴特新闻网（Breitbart News）执行主席的19.1万美元工资。此外，他拥有资产价值大约在1190万至5390万之间。
- 白宫高级顾问凯莉安娜·康威收入逾80万美元。她与其丈夫所申报的财产约有1000万至3930万美元。
- 白宫国家经济委员会、前高盛集团总裁加里·科恩于2016年和今年收入至少4830万美元。他在各项资产数字只填写“逾一亿”。但据彭博亿万富翁指数预估，他的身价约有6亿美元。文件中也显示，他拥有近2340万美元的中国工商银行股份。
- 白宫新闻发言人斯派塞去年担任共和党全国委员会的首席战略师及传讯总监，收取26万美元酬劳。他亦持有多个物业。
路透社引述白宫员工报道，指约特朗普四分之一的白宫官员的申报文件被归类为“极度复杂”，即是说他们非常富有。
彭博社报道指出，美国联邦道德官员正在审查这些官员的财产申报，并协助他们拟定计划，以防止财务利益冲突。
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