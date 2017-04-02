新加坡地铁惊魂，原来是男子把行李箱留在地铁站去办事

新加坡讯，新加坡星期天下午发生一起地铁惊魂，下午时分当局宣布关闭后港站，而且所有列车经过后港站均不停，引发各界广泛关注。最后，警方逮捕一名男子，因为这名男子将一个行李箱留在地铁站后外出办事，引发了上述恐慌。
经营东北地铁线的新捷运今天下午2点55分在推特上表示，所有的列车服务都将不停靠后港站。据网民分享的照片也显示，东北线某站月台上的电子屏幕也写道， “列车将不会驶入后港站”，新捷运也通知受影响的乘客使用其他交通工具前往目的地。新捷运对乘客所造成的不便表示道歉。
接近一小时后，警方在3点48分证实，在后港地铁站内发现一个遗留在站内的行李箱。警方呼吁公众尽量避开附近地区，也不要随意揣测，因调查仍在进行当中。
过程中，有一名老妇跌倒后被送往医院治疗，更加增添了有关事件的神秘性。
接着，警方在4点04分表示，已检查遗留在后港地铁站内的包裹，并没有发现任何可疑物品。新捷运在下午4点07分更新推文表示，地铁将恢复在后港地铁站停车。
警方说：初步调查显示，一名男子故意将行李箱留在后港地铁站，然后出去办事。由于这名男子造成了公众的担心，而被警方逮捕，他过后在7.30分戴着手铐回到后港地铁站现场。
根据新捷运所说，这遗留在地铁站内的行李箱是在2.40分在后港地铁站的月台上发现的。
据悉，在新捷运的协助下。宏茂桥警署和公交安全司令部锁定了这行李箱的主人，并于4:35分在后港地铁站逮捕了这名39岁的男子。
警方表示，认真对待所有保安威胁。如果任何人刻意造成公众恐慌，将不会迟疑采取行动。
警方也劝请公众，不要留下无人看管的个人物品，如果看到可疑人物或物件，可立刻通知地铁职员或警方。
警方赞许新捷运职员在处理这起事件时的警觉性。
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