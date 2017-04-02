印尼再炸沉81艘非法捕鱼船 旨在向中国宣誓主权？

昨日，印度尼西亚在全国12处同时炸沉81艘非法捕鱼船。
据《海峡时报》网昨日报道，印尼海洋事务和渔业部部长苏西·普吉亚斯图蒂（Susi Pudjiastuti）在一份声明中表示：“曾经，有数千艘外国船只随意地偷走了我们的鱼，但现在他们知道，印尼将会成功治理这一罪行。”
去年，印尼总统佐科·维多多（Joko Widodo）指出，印尼境内的非法捕鱼每年对印尼经济带来的损失超过200亿美元。
佐科于2014年10月就职后，呼吁对非法捕鱼采取强硬措施。至今，印尼所没收和摧毁的渔船达317艘。其中包括142艘越南船只、76艘菲律宾船只、49艘马来西亚船只、1艘中国船只等。
据马来西亚《诗华资讯》网去年7月1日报道，当时印尼“已成功炸沉176艘非法捕鱼船”。
除了打击非法捕鱼之外，印尼也试图促进国内捕鱼行业的现代化、废止转运活动等，以加强其竞争力。
据《海峡时报》网报道，印尼空军在上周三宣布要扩大侦察机数量，以加强其侦察侦察能力。翌日，印尼海军也推出了2艘新的巡逻快艇。
该报道引述专家指出，印尼水域针对非法捕鱼、走私等边界入侵行为加强安全措施，正逢南海主权争端处于紧张状态——由于中国与越南、菲律宾、马来西亚、文莱和台湾有重叠的主权声索。
报道指出，虽然印尼并不是南海争端中的主权声索方，但自北京于去年3月宣布纳土纳岛（Natunas）周边水域属于中国“传统渔场”后，印尼开始担忧。该水域是印尼的专属经济区。
同年6月份，佐科搭乘战船巡视纳土纳岛周边水域，并被视为是对北京声索的回应。
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