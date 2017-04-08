中国新远程无人机可挂300公斤导弹连飞40小时

英国《简氏防务周刊》网站4月6日报道称，据官方的《中国日报》4月5日报道，中国将在2018年向国际市场推出一种新型军用无人机。
北航无人机系统技术公司副总经理、首席设计师王建平（音）说，能够发动攻击的侦察无人机TYW-1预计将于今年9月进行首飞，并将在2018年推向全球市场。他说：“我们希望开发邻国以及东南亚和中东的市场。”
TYW-1是以多用途的BZK-005中高空远程无人侦察机为基础发展而来，据信中国人民解放军已经在使用BZK-005无人机。
王建平说：“公平地说，BZK-005有着中国最好的空气动力设计，因为它有这类无人机最佳的升阻比。”升阻比是无人机性能的关键性指标。
王建平说：“利用BZK-005的优良设计，TYW-1将能够飞行大约40个小时。最大起飞重量为1500公斤，能够携带总重300公斤的导弹或者炸弹。”
据媒体报道，TYW-1的另外一项优势就是它的高度自动化。王建平说，这种新型无人机将能够自主起飞和降落，并且可以在不需要任何人工干预的情况下追踪和攻击目标。他说：“操作这种无人机很容易。培训一名操作员仅需要一个月的时间。”
此外，TYW-1将是一个“开放的模块平台”，这意味着它将不仅可以使用中国公司开发的设备和武器，而且还可以搭载其他国家开发的设备和武器。
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