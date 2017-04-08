美日试图阻挠中企收购西屋 防技术机密外泄

路透社4月6日报道称，一名美国官员今天说，特朗普政府与日本政府正在商讨，如何确保东芝公司旗下美国西屋电气在破产后，其技术机密和基础设施不会落入中国手中。
由于受到美国东南部4座在建核反应堆预算超支数十亿美元的冲击，西屋电气上月申请了破产保护。
申请破产保护可能最终导致西屋电气出售其核业务，外界一直将中国企业视为潜在的买家。
一名美国官员对路透社记者说：“这是切实的担忧，他们希望涉足电网与核基础设施领域已经很久了。”中国国家主席习近平今天抵达美国，将与美国总统特朗普举行会晤。
这名官员说：“如果你像东芝公司一样面临财务动荡，那么事情可能朝着危险的方向发展。”
一些核技术具有双重用途，这意味着既可以民用，也可以军用。
这位不愿透露姓名的官员说，美日两国政府正在商讨阻止潜在的出售计划。
该官员说：“双方正在考虑一些正式和非正式的方法，以确保关键核基础设施不会受到威胁。”
美国“外国在美投资委员会”与日本相关部门正在评估外国投资西屋电气对国家安全的影响。
韩国电力公社一直被外界视为最有可能收购西屋电气的买家。
与日本一样，韩国也是美国的安全盟友，而发展迅速的中国则是美国的战略对手。
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