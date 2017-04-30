为何众多中国企业正在对新加坡股市说再见？

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）4月27日文章，原题：众多中国企业正在对新加坡股市说再见 在过去一年内从新加坡交易所（SGX，简称新交所）退市的企业中，许多公司都有以下引人注目的共同特征：来自中国大陆且在大约10年前曾为这个城市国家的首次公开募股热潮推波助澜。
2005年至2007年，这些在新交所上市并被称为“龙筹股”的中资企业曾引领当地首次公开募股市场增长，直到2012年中期陷入暂停状态。有关企业提交给新交所的文件显示，近几个月来数量更多的中资企业正自愿或因未能满足上市要求而离开新交所。CNBC发现，今年从新交所退市的10家企业中有6家是中资企业，相比之下，去年一整年也仅有8家中资企业在此退市。今年2月从新交所退市但仍在香港上市的中国新城镇发展有限公司表示，从新交所退市将节省合规费用和管理资源。
安永东南亚兼新加坡执行合伙人罗锦伟表示，对像该公司这样的中资企业来说，在更靠近其境内市场的地方（香港）打造其产品和品牌合情合理。他还表示，有些“龙筹股”或许发现新投资者对其股票的兴趣远低于其预期值。
此外，还有一些中资企业退市或多或少因为会计骗局和其他丑闻。这已导致中资企业放慢在新交所的上市速度，因为它们更喜欢在香港而非新加坡上市。但新交所首席执行官罗文才表示，越来越多的中资企业退市并未影响新加坡资本市场的吸引力。他表示新交所仍是全球最国际化的证交所之一，其中40%上市企业来自境外。新交所股票和固定收益主管周士达表示，中资企业也在返回新加坡上市，目前在新上市的800余家企业中有100多家是“龙筹股”。（作者李延尼（音），丁雨晴译）
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