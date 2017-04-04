阅读，为什么开卷不再有益

有人抱怨，如今的图书市场已经被各式各样胡乱拼凑、毫无思想的“垃圾书”所充斥，阅读浅俗化大行其道。
对“垃圾书”泛滥的混乱现象，一些出版社和出版人难辞其责：出版社集体改制后，大多数都遇到了经济困难。为了获得经济利益，许多出版社纷纷降低出版门槛，于是大量“垃圾”图书纷纷出笼。现在的一些出版人，对市场只做简单判断，只以“垃圾”类作品迎合市场的低俗需求。他们既是“垃圾”作品的生产者，又是低俗文化的参与者。
从文化价值上来说，一本图书，应该是人类的历史经验、思想精神、道德伦理、知识学问、科学技艺的记忆和负载。一本图书生命存在的价值，在于它的思想性、精神性和文化性。而大量的“垃圾书”的出笼和存在，却是对书籍的这种精神文化价值的侵害和损毁。
改变目前“垃圾书”泛滥的现象，首先要抑制图书出版的利益冲动，减少其功利实用色彩，重视图书出版培养阅读文化、精神的本质目的；必须懂得出版的根本价值在于启蒙大众，追求进步，培养有品质的阅读生活，这是有价值的出版的原动力，也是崇高的职业和道德责任。再者，出版人必须明白：出版是人类最神圣、最美好的职业，它是人类冲出黑暗和蒙昧的火把，出版人就是一批高擎火把的人，他们引领着社会精神生活的走向与本质，直接参与了社会精神生活的构建。出版是历史长河和时代风云的镜子和明灯，映照着人类精神生活的波澜壮阔，尤其是在这个浮躁、喧嚣的时代，必须坚守住出版人的神圣和纯粹。 （《北京日报》许民彤）
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