圣彼得堡地铁爆炸案造成10人死亡 被定性为恐袭事件

莫斯科4月3日电，今日俄罗斯通讯社3日援引俄卫生部长斯克沃尔佐娃的话报道说，当天下午发生在圣彼得堡的地铁爆炸事件已造成10人死亡，超过37人受伤。俄罗斯总检察院已将这一爆炸事件定性为恐怖袭击事件。
总检察院发言人库连诺伊说，刑侦部门正在勘察爆炸现场，检察机关正负责调查与这次恐怖袭击有关的所有细节，着重调查哪些因素导致有关部门未能防范此次袭击，以确保以后不再发生类似悲剧。
总统普京当天在圣彼得堡与白俄罗斯总统卢卡申科会晤。普京在爆炸后表示，爆炸原因暂不清楚，执法人员正在调查一切可能性，包括技术故障或者恐怖袭击等。
当地时间14时40分左右，圣彼得堡地铁“干草广场站”和“技术学院站”之间发生爆炸。目击者在现场拍摄的画面显示，发生爆炸的车厢车门严重扭曲变形，一些死伤者横躺于站台，车厢和站台布满血迹，场面惨烈。
有媒体报道称，圣彼得堡地铁系统当天发生两次爆炸。俄国家反恐委员会随后证实，爆炸只发生了一次。
爆炸事件发生后，当地有关部门迅速出动直升机和急救车辆疏散受伤人员，40多个急救团队抵达现场。目前救援工作已结束。总统普京和总理梅德韦杰夫向爆炸事件中的遇难者家属和伤者表示慰问。
今日俄罗斯通讯社随后援引俄国家反恐委员会官员的话报道，爆炸事件发生后，圣彼得堡地铁“起义广场站”又发现了一个爆炸装置，目前已被妥善处置。
目前，圣彼得堡所有地铁站全线关闭。圣彼得堡普尔科沃机场已加强安检，但该机场目前并未关闭，各航班仍按预定时间起降。(新华社文，路透社图)
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