欧洲并购未受中国撤退冲击 交易额大幅提高：美媒

美媒称，事实证明，欧洲无需中国也能促成交易。
美国《华尔街日报》网站4月2日报道，受中国限制资本外流计划的影响，继去年大涨两倍后，今年第一季度这个亚洲大国在欧洲的并购活动减少了87%。尽管如此，在北美和欧洲公司（通过开源节流来提高利润）的推动下达成了数千亿美元的交易。2017年头三个月，涉及欧洲的并购交易额大幅提高。
其中包括总额达166亿美元的英国利洁时集团与美国美赞臣公司的并购、美国强生公司以300亿美元收购瑞士生物技术公司爱可泰隆公司的协议以及英国标准人寿公司与安本资产管理公司达成的38亿英镑（约合47.4亿美元）的合并协议。
一些银行家说，在经历了去年的挑战（包括英国脱欧、特朗普当选美国总统以及欧洲增长乏力）之后，这些并购活动凸显了欧美部分大公司已恢复了并购信心。
随着英国开始脱欧谈判以及投资者要迎来法国和德国的重要选举，隐忧依然存在。但是，迄今股市行情及经济形势的好转弥补了这种不确定性。比如，涵盖范围广泛的欧洲斯托克600种股票指数2017年以来已上涨大约5%，去年则以下跌行情结束。欧盟委员会2月份预测，债务融资成本仍然比较低，经济增长虽然仍相对温和，但预计今年至明年将加速增长。
德意志银行负责欧洲、中东及非洲地区的公司和投行业务的联席行长阿拉斯代尔·沃伦说：“各公司现在的经营环境比较稳定，为启动有时需较长时间才能完成的大手笔战略性交易注入了信心。”
据美国迪罗基公司统计，第一季度涉及欧洲企业的并购仍以大型交易为主，交易总额同比增长39%，达到3226亿美元，尽管交易量同比减少3.6%。今年第一季度的交易总额是2008年以来的最高水平。
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