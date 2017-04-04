港媒：外界“吹捧”中国领导世界 须警惕

港媒称，在未来几周，中国将通过两件大事在国际舞台展现实力，国际目光将再次聚焦中国。中美两国领导人将在佛罗里达会晤，这是他们首次面对面会谈。5月，中国将在北京举办“一带一路”国际合作高峰论坛。这些景象很可能引发更多讨论，讨论中国影响力增加以及它打算接过领导全球的担子。
香港《南华早报》网站4月1日发表文章称，中国是否感兴趣？它是否有领导能力？或许更有趣的问题是：它愿不愿意领导？阅读国际媒体和中国国家媒体的报道，会得出一个印象——中国迫不及待想要放手一试了。
但是明智的做法是用半信半疑的态度对待媒体的吹捧。在这些奉承之下是赤裸裸的事实，即中国远未准备好接过领导全球的重担，更不用说立志取代美国推动国际新秩序了。
文章称，的确，随着经济实力的提升，中国希望增加在国际金融机构中的话语权，例如世界银行和国际货币基金组织。国际货币基金组织同意将人民币纳入其特别提款权货币篮子。中国成立了两个多边信贷银行——金砖国家新开发银行以及亚洲基础设施投资银行，并推出了雄心勃勃的“一带一路”倡议。
这些都是令人印象深刻的成就，但是这并不意味着中国打算创造国际新秩序。
首先，中国努力提高在国际舞台上的话语权是为了在现有体系内工作，而不是为了推翻现有体系，它发挥影响力是为了自身利益能被更好地了解及满足。
其次，吹捧中国领导世界毫无疑问会加剧亚洲和其他地区的地缘政治担忧。例如，曾有人担心中国“21世纪海上丝绸之路”倡议有助于中国向海外辐射海上力量，亚洲小国将被迫在中国和美国之间选边站队。
第三，不停地说中国国际地位提高，很多中国官员被冲昏了头脑，认为他们无需从外部世界学习新思想和新方法了。在中国改革进入困境、需要更加开放以成为创新型国家之际，这种错误思想将产生消极效果。
文章称，更重要的是，中国最应关注的是整理自家后院，这应该成为首要重点。尽管取得了举世瞩目的成就，中国依然在经历向全面市场经济的痛苦转型，需要努力平衡经济，减少对投资的依赖，增加消费。
随着经济放缓，中国政府还需要应对社会不稳定带来的风险。中国或许是全球第二大经济体，但它依然需要带领数千万人摆脱贫困。面对所有这些任务，中国很难与美国竞争全球领导者地位。是的，中国完全有理由推动全球化，它曾是其最大受益者之一，但是中国应该警惕声称它打算担任全球领导者的言论。
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