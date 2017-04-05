印尼雅万高铁进入全面实施阶段

雅加达4月4日电，由中国与印度尼西亚企业合作建设的雅加达至万隆高速铁路总承包(EPC)合同4日在印尼雅加达签署，这标志着作为“一带一路”建设一项早期重要成果的雅万高铁进入全面实施阶段。
雅万高铁EPC合同由雅万高铁合资公司与中国与印尼联合体的多位企业代表签署，中国驻印尼大使谢锋、印尼总统府幕僚长特滕·马斯杜基等出席并见证签字仪式。
特滕在仪式上说，雅万高铁是印尼和中国合作的里程碑，印尼引入中国的高铁技术是印尼铁路运输的一项突破和交通业发展的一次革新。特滕表示对雅万高铁的高标准完工充满信心。
谢锋表示，雅万高铁是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链走出国门，是“一带一路”建设的重大早期收获成果。雅万高铁由中印尼合资修建，双方风险共担、利益共享。
据中国铁路总公司有关负责人介绍，雅万高铁由中印尼企业按照B2B商业模式合作，中方由中国铁路总公司牵头组织铁路设计、建造、装备和运营等企业组成联合体，与印尼维贾亚卡亚公司牵头的国有企业联合体合作。项目全部采用中国高铁技术和装备，借鉴中国高铁丰富的建设和运营管理经验，是中国高铁标准“走出去”第一单。
根据合作双方提供的最新数据，雅万高铁一期工程全长142公里，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，最高设计时速350公里，计划3年建成通车。届时，雅加达到万隆的旅行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟。
中印尼合作建设雅万高速铁路，对于发挥铁路在推进“一带一路”建设中的服务保障作用，深化我国铁路与东南亚相关国家铁路合作，实现我国与“一带一路”沿线国家交通基础设施互联互通，具有十分重要的意义。(新华社)
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