韩国现代起亚汽车上月在华销量缩水一半 韩企战战兢兢

据韩国《韩民族日报》5日报道，韩国现代起亚汽车3月在华销量缩水一半。报道分析称，“萨德”火势从流通业蔓延至制造业，韩国整个产业界都在战战兢兢。
报道援引现代汽车方面消息表示，3月在华市场销量(5.6026万辆)同比减少44.3%。起亚汽车的销量(1.6006万辆)则同比减少68.0%。两家公司汽车销量共计7.2032万辆，减幅达52.2%。
现代汽车和起亚汽车在华分别有4家和3家工厂。现代汽车原计划在今年8月左右重庆新工厂竣工开始运营后，重新整顿生产和销售网，加速进军中国市场。
据悉，北京现代汽车和东风悦达起亚车是韩国现代汽车集团与中国50比50的股份合资公司。去年现代起亚汽车通过这两家公司在华销售了180万辆汽车，占现代起亚汽车全球汽车销量的23%。
报道称，韩国其他整车企业也同样处于紧张状态。韩国双龙汽车研究在2019年凭借与当地企业的合资法人形式进军中国市场，并将于今年面临中国方面的审批程序。
报道还表示，韩国农产品行业也由于对华出口呈下降趋势而处于紧张状态。根据韩国农林畜产食品部发布的《3月农林畜产食品出口动向》，韩国对华食品出口同比减少5.6%。预计韩国食品行业未来也会受到销量减少以及增长趋势放缓等影响。
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