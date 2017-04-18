久坐不动当心“办公臀” 白领一族需掌握这5招

许多都市白领都有这样的尴尬，长期坐着办公，臀部越来越大，大腿越来越粗，上身却很正常，而这就是所谓的办公臀。饮食长期坐办公室的人出现的可能性很大，故称办公臀。
如何判断“办公臀”？
判断自己有没有“办公臀”首先可以俯卧在床上，翘起一条腿，保持这条腿的膝盖弯曲呈直角，并且脚掌朝向天花板，同时用力收缩屁股上的肌肉，缓慢地将这条腿抬离床面约12厘米，保持静止不动。如果你能保持30秒钟，并且只觉得臀部肌肉紧张，说明你的臀部肌肉功能正常；如果你总是摇动，或是感觉到腿和下背部处于紧绷状态。这就说明你的臀部肌肉功能存在问题，要注意预防患上“办公臀”了！
英国最大健康慈善机构“纳菲尔德保健”的生理学教授的研究认为“办公臀”生成的主要原因是缺乏运动和饮食不健康，并且提到以色列特拉维夫大学的研究者的发现，称习惯久坐的人群臀部肌肉组织堆积脂肪的速度比一般人的脂肪细胞堆积速度快两倍。
专家指出，久坐缺乏锻炼的人脂肪的堆积速度要比经常运动的人快很多，“办公臀”不仅影响美观，日后还容易患肥胖症、代谢综合征、心脑血管疾病，脂肪堆积还会引起腰椎、关节问题等。脂肪的堆积其实是有定向性的，人体的臀部和腰腹部都是脂肪比较容易堆积的部位。再加上久坐族长期不运动，如又喜欢高糖高脂食物，形成胰岛素抵抗，引发脂代谢紊乱，脂肪就会在这些部位堆积，这又会加重胰岛素抵抗，形成肥胖的恶性循环。
如何才能消除办公臀？
首先，注意饮食，要尽量少吃糖、多喝水、多吃鱼。
因为鱼肉可以提高臀部皮肤弹性，而糖会增强人体收纳脂肪的能力，多喝水可以免因为脱水而增强对甜食的渴望。
第二：网球揉搓法。如果没有网球，也可以用其它大小形状差不多的物品代替。将一个网球放在臀部感到紧绷的部位缓慢滚动。当网球碰到疼痛部位时，在疼痛处揉搓1分钟左右，直到压痛感减轻。每隔5到10分钟按摩一次，每周5天，直到臀部肌肉放松。
第三：多运动。网球、篮球都是不错的选择。
第四：淋浴前按摩。每天洗澡前花上两分钟时间按摩臀部和大腿后侧，能够促进这些部位血液循环。
第五：后踢腿和爬楼梯。可以起到提臀的效果。
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