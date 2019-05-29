美大学研发体液验压力水平快速测试

美国辛辛那提大学的研究团队成功进行一项液体测试，只要利用一滴唾液、血液、尿液或汗液，就能快速验出测试者的压力水平，过程简单快捷。以后安坐家中，都可以随时知道自己的压力变化，预防各种因压力而衍生的疾病；亦有助于高压环境下工作的人，实时监察压力水平。
这个液体测试的过程非常简单，只需将一滴测试者的唾液、血液、尿液或汗滴在试纸上，再利用二极管和光电二极管发出的紫外线照射到试纸，紫外线会被人体体液中的荷尔蒙和神经传递物质吸收，紫外线被吸收的多少可反映测试者的压力水平。
参与研究的教授Andrew Steckl表示，测试可以同时量度多个反映压力的生物标记，又能应用于不同体液中，虽然这个独特的装置未必能够得出所有和压力有关的数据，但测试结果可以作为指标，一旦发现精神压力超出某个水平，就要尽快求医。
精神压力与不少疾病相关，例如糖尿病、高血压及精神病等，长期的压力水平监察，能有助控制病情。然而，以往量度压力水平要到实验室做血液测试，且步骤繁复，难以得出即时数据，新的液体测试能让患者随时随地知道自己压力水平的高低变化，注意控制情绪。
研究报告已刊登于美国《ACS Sensors》期刊中。（信报）
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