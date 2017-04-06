新加坡女生为啥不愿嫁给中国男生？

那么，究竟为什么新加坡女生不是太愿意嫁给中国男生呢？
一名从事室内设计的新加坡女生受访时说，她和她的闺蜜们都有一种普遍的印象，中国男生比较粗鲁，说话很大声，会随地吐痰，好烟酒。
她说，虽然不否认中国男生中有文质彬彬的，但整体印象上，中国男生比较粗鲁。新加坡女生对中国男生这种先入为主的印象，导致她们避免和中国男生交往。
另一名从事化妆和形象业的新加坡女生说，新加坡女生对中国男生确实有一种固有的印象，例如大家都认为中国男生会打老婆。她说，一方面媒体上经常有这样的报道，另一方面也经常听说这样的案例。
她说，有个女朋友在网上认识一个中国男生，结果他们开始网恋，最后女生把这名在中国的男生“申请”来新加坡结婚。大家听说后，都很吃惊的。
不过，一名中国新移民男生的看法则不然，他认为，中国男生和新加坡女生之间的文化差异是一个重要的原因。他说，和新加坡女生交往时，对方的关注点往往不是中国男生的关注点。例如，你要和新加坡女生谈谈“诗与远方”，基本是没戏的。
上述室内设计师说，确实，和新加坡女生交往说简单其实也很简单。新加坡女生喜欢鲜花，很管用。还有，你和新加坡女生聊天时，不可以谈其他任何其他女性，这基本上就是忌讳。这一点，中国男生往往不太注意。
一名对新移民问题较有研究的人士认为，中国男生来到新加坡，当然和新加坡男生无论在习惯上还是文化上都有很多的不同。一些有学历的中国男生喜欢“玩深沉”，这对小确幸比较管用，但对新加坡女生来说，则不够接地气。
不过，一名杂志编辑受访时说，单纯说新加坡女生不愿嫁给中国男生并不公平，新加坡女生也不愿意嫁给新加坡男生，这也是为什么新加坡男生纷纷去找中国女生甚至越南女生的原因。
当然，对这个话题是众说纷纭。大家有什么看法，欢迎给我们投稿：contact@nanyangpost.com
不过，不可否认的是，中国男生迎娶新加坡女生的越来越多。一个佳话是，美女国会议员孙雪玲就嫁给了中国男生。另一个例子是，中国男生戚玉武就迎娶了新加坡女星白薇秀。
|新加坡国会议员孙雪玲
|戚玉武和白薇秀
随着越来越多的中国创业者在新加坡创业，以及中国的中产阶级移民新加坡，相信越来越多的新加坡女生会热烈追求中国男子的。
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