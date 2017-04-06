越南渔船悄然现身黄岩岛 试探中国反应

澳大利亚洛伊解读者网站4月3日刊发澳大利亚洛伊国际政策研究所国际安全项目主管尤安·格雷厄姆题为《越南的捕鱼船队在黄岩岛做什么？》的文章称，越南捕鱼船队出现在南海一个偏远的危险地带附近，这不仅仅关乎捕鱼。河内拥有更深层次的法律和外交动机，观察中国是否对此作出反应会很有意思。
文章称，上周晚些时候，推特上有消息称，越南拖网渔船船队靠近黄岩岛而发出了自动识别系统信号。重要的是，越南海岸警卫队的船只也在那里。
黄岩岛距离越南非常遥远，自去年7月海牙仲裁庭有关南海的裁决作出后，那里出现了宁静。中国和菲律宾的船只近距离共处，并且北京将它的执法存在减少到只有少数几艘巡逻船。
文章称，杜特尔特总统多次对黄岩岛作为菲中关系中一个摩擦点的重要性轻描淡写。菲律宾官员提议建立一个海洋保护区，禁止在黄岩岛的潟湖内捕鱼，以减少摩擦，并保护脆弱的渔场。
海牙的这项裁决称，“黄岩岛一直是多国渔民的一个传统渔场，包括菲律宾、中国和越南”。
文章称，通过在黄岩岛维护“传统捕鱼权利”，越南让自己也参与到裁决作出之后的情况发展中。第三方介入“能够通过令这项海牙裁决国际化而维持它的效力”，与此同时，能够使北京和马尼拉更难寻求以可能破坏越南在南海更广泛立场的方式达成妥协。马尼拉前不久宣布了与北京的一个南海双边协调机制，该机制将于5月启动。这可能引发了越南的外交关切。
文章称，从表面上看，杜特尔特有理由不欢迎越南介入。但在当前形势下，越南没有理由通过疏远其他声索国而在南海问题上令自己陷入孤立，尤其是在菲律宾担任东盟轮值主席国并主持与北京就行为准则进行谈判时。这将相当于为中国送出一份战略礼物。
更有可能的是，越南提前与菲律宾进行了协商。河内和马尼拉之间的防务和安全关系非常密切。杜特尔特去年9月访问河内时重申了这种战略伙伴关系，两国发表了措辞强硬的联合声明，称要维护“该地区、尤其是南海的航行飞越自由以及贸易畅通”。
文章称，只要菲律宾根据裁决承认越南渔民的权利，并且越南渔民不进入潟湖，那么越南就能从裁决中获得“合法性”。除在外交上鼓励马尼拉维护裁决结果外，此举“将黄岩岛局势升级的负担放在了中国身上”。河内的考虑可能是，中国目前不愿意冒引发与东盟关系紧张的风险。
文章称，越南捕鱼船队出现在南海一个偏远的危险地带附近，这不仅仅关乎捕鱼。河内拥有更深层次的法律和外交动机，观察中国是否对此作出反应会很有意思。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost