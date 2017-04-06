中国东盟将谈南海行为准则

媒体称，菲律宾代理外交部长马纳洛22日宣布，中国定于5月与东南亚国家联盟成员国举行会议，讨论南海行为准则架构拟定事宜。
据台湾“中央社”3月22日报道，菲律宾总统杜特尔特目前正在泰国访问，马纳洛是代表团成员之一，他22日表示，“中国今年主动提及敲定南海行为准则架构的重要性，这是一个重大的发展”。
东盟与中国于2002年签署《南海各方行为宣言》，但因文件没有约束力，菲律宾、越南等国希望各方拟定具约束力的南海行为准则。
马纳洛说，东盟与中国将于5月召开会议，希望届时东盟与中国的专家就这个架构达成初步协议，南海行为准则架构“一旦完成，各方将可开始就行为准则的主要元素展开认真的讨论”。
菲律宾是今年东盟轮值主席国，马尼拉利用这个机会力推于年中敲定南海行为准则架构，进而协商行为准则。
据泰国《曼谷邮报》网站3月22日报道，泰国与菲律宾一致强调南中国海航行自由是保障该地区和平稳定的关键。
泰国总理巴育·占奥差与到访的菲律宾总统杜特尔特22日在总理府举行联合记者会，两人就地区海上领土争端表达了共同立场。两人还一致主张推动完善《南海各方行为宣言》。
据《日本经济新闻》3月22日报道，存在南海主权争议的中国与菲律宾之间又出现新摩擦点。菲律宾政府宣称，中国的调查船去年曾在吕宋岛东侧海域航行，并表示菲方也有意开展海洋勘测。优先考虑改善中菲关系的菲律宾总统杜特尔特虽然没有批评中国，但因中国开展新一轮的海洋勘测，菲政府内部也加强了戒心。
“在我国的管辖权范围内，任何船只进行海洋勘测，都应得到我们的允许。”菲律宾代理外交部长马纳洛此前在记者会上，不直接点名地回答了有关中国船只进行海洋勘测的问题。
报道称，如果中国船只在吕宋岛东侧海域活动，这将对菲律宾的海洋安全构成新威胁。因此，菲方尤其是菲军队似乎加强了警惕。
另据美联社3月22日报道，中国外交部说，该国没有在南中国海争议岛礁上建设环境监测站，此举显然是否定了上周一名地方官员的表态。
外交部发言人华春莹22日说，涉及黄岩岛建环境监测站的有关报道有误，此事子虚乌有。
海南媒体曾援引三沙市市长的话说，2017年将继续推进黄岩岛环境监测站前期工作。
报道称，外交部的表态或许可以安抚邻国对中国强硬海上主权声索的担忧。
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