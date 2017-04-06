无人驾驶公交车已在多国“上路”

无人驾驶汽车一直是众多汽车巨头的研发焦点，也是城市智能交通的期待所在。就现在看来，无人驾驶公交的时代已率先来临，并可能将彻底改变现有的城市交通系统。
据阿联酋 《联合周刊》 报道，2016年9月1日，迪拜开通了世界上首个无人驾驶公交系统。该系统由名为EZ10的无人驾驶电动车运行。该车外观方正，车身不分前后，可双向行驶，行驶时速约为25公里，适用于行人和自行车密集的区域。
试运营期间，EZ10在迪拜市中心最繁华的穆罕默德·本·拉希德大道约700米长的线路上行驶，所有市民与游客均可免费乘坐。该车可搭载最多24名乘客，整条线路每小时运载量为2500名乘客。据悉，迪拜交通管理部门对无人驾驶有着更庞大的计划，在未来15年内，迪拜25%的交通将由无人驾驶交通系统来完成。
除阿联酋以外，法国、中国、美国、荷兰、瑞士等国也陆续推出了无人驾驶公交系统。
在美国，一款名为Olli的无人驾驶公交车已在拉斯维加斯、迈阿密等地的大学校园内运行。据悉，这款公交车不仅可以自动驾驶，更可与乘客智能聊天互动。
法国是无人驾驶公交这一领域的先行者，迪拜街头的EZ10正是由法国公司Easy Mile生产。除迪拜外，这款车还在荷兰瓦赫宁根和瑞士洛桑运营。其中，瓦赫宁根有着世界上首条在机动车道上运行的无人驾驶公交线路。
而据英国 《每日电讯报》 报道，在法国本土，由法国Navya公司研发的无人驾驶公交车已在里昂投入使用。但因为法律限制，这一公交线路目前只能在试验线路上运行。
目前，世界各地无人驾驶公交系统尚处于试验阶段，主要用于吸引游客，尚未成为公共交通的“主力军”。但是，Navya公司总裁萨佩特对无人驾驶公交车的未来有着强烈信心。“我们的无人公交可以与谷歌和优步的无人汽车竞争，”他表示：“2018年无人公交将在城市中心运行。”
美银美林日前发布了一份研究报告，从环境成本、可持续性、财务等角度分析认为无人驾驶公交系统能降低运输成本，且更加环保。美国波士顿集团研究认为，无人驾驶市场未来将实现高速增长，到2025年无人驾驶公交车预计可达1800万辆。
无人驾驶公交系统或是未来智能城市的一部分。通过全球定位技术与路面导航系统，无人驾驶公交车不仅能像普通公交车一样将乘客送往目的地，更可以在联网后制定智能化的交通方案，为乘客提供更好的服务。在商业街、地铁站等交通枢纽的周边，无人驾驶公交车可广泛推广，车子自动往返于居民区和交通枢纽间，不失为解决“最后一公里”交通难题的好办法。
另外，无人驾驶公交车通过技术手段，可感知到更多、更精确的信息，并以智能化数据精确地行驶，相较于人工驾驶在效率和安全性上有着一定优势。从环保角度来说，无人驾驶公交车普遍采用新能源，并能通过人工智能最大程度地节约运行过程中的能源损耗，从而有助城市环境的保护。
就技术而言，无人驾驶目前的最大难点在于令人工智能拥有和人一样的主观决策能力。要让机器人模拟人的思维，对道路状况的判断和决策上达到人的水平，甚至像ALPHA GO一样在决策上击败人，这还需要技术的进步。
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