中日高铁之争“战火”燃遍全球 印度倒向日本

俄媒称，印度总理莫迪11月10-12日对日本展开为期三天的访问。在此访的若干重要成果中，最引人注目的莫过于发展印度高铁的合作协议。
俄罗斯东方新观察网站11月30日发表文章称，针对这份协议以及近年来的其他事实，彭博新闻社引述了美国东方学家杰弗里·金斯顿关于日中“高铁之战”升温的观点。这场“战争”几乎具有全球性质，只是这次体现在印度境内。参战者采取的手段包括向宣布高铁建设国际招标的国家领导人施加政治影响。
文章称，中国和日本这两个世界高铁建设界的领头羊，在去年夏天印尼宣布的类似招标中已充分运用这一手段。一年前，中日争夺爪哇岛雅加达至万隆高铁建设项目的发展颇具戏剧性。这条铁路长140公里，造价超过50亿美元。不过，“戏剧性”一词用来形容印尼政府的处境更为恰当，因为后者不得不在两个亚洲大国中选择胜出者。
文章称，中国在雅加达眼中具有相互矛盾的身份：既是印尼的主要贸易伙伴之一，同时又被视为对其国家安全的“威胁”。日本也在印尼主要贸易伙伴之列，但更多被看作是潜在的军事政治盟友。
因此，在2015年10月宣布中国赢得竞标后，印尼总统佐科·维多多火速派特使赶往东京，安抚心情糟糕的日本首相安倍晋三。安倍本以为，印尼高铁已是日本的囊中之物。他感到失望是因为，原本默认的是，高铁首段工程的订单获得者将自动取得延长铁路线、使其贯通整个爪哇岛的建设权。
但今年11月初传出消息说，日本“可以重返”雅加达至泗水长750公里的整个高铁建设项目。
印尼政府选择在这个时机对项目进行重大修改（对中日来说都是如此）未必是偶然的。显然，到今年秋天前，无论美国总统选举结果如何（当时还不明朗），雅加达对该国能否继续保持原先对国际事务，包括东南亚事务的参与度都深感怀疑。
文章称，在这种情况下，与中国对立的日本在地区的战略分量未来势必提高。这无疑促使印尼对最大的基础设施项目做出“必要”修改。
印度的情况则要简单得多。因为日本-印度-中国这个政治三大角的形势相当明朗。近年来，新德里没有采取任何（像印尼那样的）战略“迂回”。毫无疑问的是，印度在发展外交关系时明显偏重日本，尽管两国当前经贸关系水平远逊于中印。
总的来说，日印建立准同盟的进程已是全球政治博弈中最明显和重要的趋势之一。倘若当今霸主美国减少参与国际进程的趋势真的继续发展的话，那么这个准同盟的重要性将大幅提升。
因此，新德里会将发展铁路基础设施（很大程度上仍处于上世纪上半叶的水平）这一重大战略难题交给谁解决——这个问题的答案早就清楚不过，只是在莫迪最近访问东京期间得到了证实。
双方通过的联合声明中提到了近年来讨论的双边合作“旗舰项目”的落实进度，即全长500多公里、造价150亿美元的印度首条高铁——孟买至艾哈迈达巴德铁路工程。日本将为项目确保技术支持，并拨出80%的资金。为此将提供为期50年的低息（年利率0.1%）贷款。项目将于今年12月开工，定于2023年投入使用。
未必可以怀疑，印度政府将建议哪国铺设另外五条高铁。何况这些高铁或多或少会与孟买至艾哈迈达巴德铁路有交集。
文章称，耐人寻味的是，对于北京三番五次发出明确信号，邀请其参与实施“一带一路”框架下的运输项目，新德里始终不予回应。
不过，在连接中国西部省份与阿拉伯海沿岸瓜达尔港的中巴经济走廊大型工程全面铺开的背景下，也很难期待新德里会有其他反应。
最近一两年，日本和中国不光在东南亚国家（除印尼外，还有越南、马来西亚、新加坡和泰国），还在非洲和拉美竞争高铁建设订单。
文章称，发展运输基础设施的问题对发展中国家的总体进步而言具有重要意义，涉及数千亿美元的潜在庞大市场。为在这个市场中夺取有利位置，主要国际玩家动用了一切现有手段，而且其目标绝不仅仅是经济上的。（编译/胡丽雯）
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