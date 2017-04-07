中国占全球高铁市场近7成 碾压日本和欧洲

外媒称，目前，中国铁路巨头中国中车在全球高铁市场占据69%的份额。直到2007年，中国还不得不进口高铁列车并在外国制造商的帮助下进行组装。
据德国《世界报》网站8月5日报道，面向高铁列车的轨道技术行业过去几年来经历了史无前例的整合。目前，仅三家制造商就生产了全球九成的高速列车。除了绝对的市场领头羊——由中国南车和中国北车合并而来的中国中车之外，只有日本几家公司和法国的阿尔斯通的市场份额值得一提。
市场份额迅猛增长
以川崎和日立为首的日本公司占据了世界高铁市场的9%，法国TGV高铁的生产者阿尔斯通占了8%，一度以德国城际特快列车在行业内领先的西门子只占了3%。这是美国国际服务公司一项最新调查的结果。加拿大庞巴迪、西班牙的CAF、塔尔高等公司瓜分了剩下11%的份额。
报道称，近年来的数据证明了中国人在该业务上的增长是多么迅速。2007至2009年，中国南车和中国北车各占高铁市场14%的份额。这比西门子当时的全球份额仅高出两个百分点。在此期间，日本人和阿尔斯通的市场份额分别为22%以及21%。而在2007年之前，利润颇丰的高铁业务完全是由欧洲人（特别是法国人和德国人）以及日本人所垄断的。
眼下被剥夺了桂冠的生产者不仅丢掉了市场份额，也不得不忍受在绝对交货数量上的整体落后。
报道称，虽然高铁市场迄今增长强劲，增幅达到每年99亿欧元，但从不断增长的需求中获益的几乎完全是中国人。
这并不令人意外。近年来没有一个国家对扩建高铁网络的投入像中国这么多。中国在短时间内诞生了世界最大的高铁车队。而且中国非常重视这些列车是由中国生产的——而且未来也将由中国制造。
然而，中国人曾经有很多年都依赖外国制造商的帮助。西门子、阿尔斯通、庞巴迪和日本人都曾与中国伙伴成立过合作企业。与汽车行业不同，中国人在此期间获得了高铁的全套技术以及最新的发展成果。
报道称，汽车制造商设立的保护性壁垒在铁路制造商这里是不存在的。因此，中国人有能力建造具备日本新干线或欧洲竞争对手水准的列车。
欧洲企业受到威胁
报道称，到目前为止，中国列车制造者的精力完全集中在满足本国高铁需求上，出口可以说基本没有。在此期间产生了巨大的过剩产能。中国政府目前对高铁网络的投入减少，这是因为建设计划已经实现。
“新采购预计会减少，这不仅会导致到2020年高铁增长将减少3.9%，而且会对其他生产者造成额外的竞争压力。”国际服务公司的负责人玛丽亚·莱嫩说。
中国采购潮减弱的结果是，中国中车要到国外寻找新的市场。
莱嫩说：“中国人拥有具备国际竞争力的列车。此外，他们在价格谈判中相当有体育精神。”这意味着中国中车能以低廉的价格买到市场份额。
莱嫩表示，现在中国人还没有在欧洲供应高铁列车，“但他们越来越逼近欧洲制造商，压力在增大。英国可能成为中国人的首个市场”。
眼下，高铁列车在轨道技术行业是个利基市场。企业的大部分利润是靠短途铁路或轻轨、车头、引导和信号技术或者售后业务赚得的。
但高铁列车保障了关注度，它对制造商来说就像是张名片——它代表着一家企业的技术能力。
“在这些列车上获得成功具有象征意义。因此中国人直指欧洲铁路行业的心脏。”莱嫩说道。
报道称，这对德国这个传统的铁路制造大国尤其危险。西门子、福斯洛和一系列重要的中小企业在这个领域都有它们的位置。
还有加拿大的庞巴迪。该公司虽然没有自己生产高铁，但入股了很多高铁，例如德国城际特快列车。
来自中国的压力可能给西门子或庞巴迪本已遭到冲击的列车部门带来更大困扰。
莱嫩认为，中国中车将“在不到一年的时间内”获得向海外供应高铁的合同，“届时这将意味着中国成功做到了这点——对外出口高标准的列车技术”。到时候，全球的竞争者们不得不担心他们最大的财富——作为技术领先者的名声——受到威胁。
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