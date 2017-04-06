微信支付竟然引发杀人案

3月23日15时46分，中国山东福山公安接到群众报警称：永达街发生一起杀人案，受害人李某被人杀死在其经营的“绝味鸭脖”店内。
接警后，副区长、分局李建丰局长第一时间赶到命案现场，调度指挥现场勘查、走访摸排等工作，并连夜召开案情分析会，要求立即启动命案侦破机制，调动一切资源，快速破案。
经过现场勘验，分局领导部署专案警力兵分五路开展工作。经大量艰苦细致工作，专案民警戮力攻坚，不放过一丝一毫案侦信息，最终成功锁定犯罪嫌疑人王某，并果断实施布控抓捕。
3月25日上午，经过深入摸排布控，专案民警在临沂机场警方的配合下，成功将涉嫌故意杀人犯罪嫌疑人王某抓捕归案。
经连夜突审，在法律震慑、政策攻心下和强有力证据面前，犯罪嫌疑人供述了犯罪事实。
经查，3月22日23时许，犯罪嫌疑人王某到位于永达街某小区对面“绝味鸭脖”店购买鸭脖，只因当时未带现金，王某便使用微信支付，多次支付后才得以成功，店主李某有点不耐烦便与王某发生口角，嫌疑人王某回到家中，越想越生气，遂产生报复心理，便带上刀和口罩返回“绝味鸭脖”店内，朝受害人头部、颈部连刺多刀，随后对现场进行清理后匆忙逃离。
目前，犯罪嫌疑人王某已被分局刑事拘留，案件在进一步审理中。
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