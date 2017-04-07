中国企业拟批量生产"地沟油"航空燃料 称无饭菜味

港媒称，明年中国用餐饮废油大规模提炼航空燃料的计划将向前推进一步，一家大型国营炼油厂将开始兴建拥有完整生产线的工厂。
据香港《南华早报》网站4月1日报道，中石化在浙江省宁波的分公司镇海炼化说，这家工厂每年能够将10万吨厨房废油转化成3万吨航空级生物燃料。
报道称，该公司说，这种燃料将供应给经营远程国际航线的航空公司，尤其是飞往征收高额排放税的国家。
镇海炼化的发言人黄仲文告诉香港《南华早报》记者，乘客不必担忧，因为这种新型燃料对飞机来说“绝对安全”。他还说，这种燃料并没有饭菜味。
报道称，中石化2011年为应对欧盟计划征收民航碳税而启动这个项目。第二年，中石化的实验室就合成出第一份样品，但是直到2015年3月才首次使用生物燃料进行商业飞行，当时海航一架波音737飞机使用了由传统航空燃料与生物燃料按照1∶1的比例混合而成的燃料，搭载着156名乘客从上海飞往北京。
据香港《南华早报》报道，黄仲文说：“那次飞行是一次性的，只是为了展示一下；而这家工厂意味着长期的生意。”
报道称，这座工厂选址在宁波市镇海区，设计工作已经接近完成，其他筹备工作也在顺利按时推进。黄仲文说：“我们对2018年破土动工很有把握……产能可以满足一些远程航班一年的需求。”他拒绝透露投资成本或者这种生物燃料的售价。
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