普京说美国对叙利亚军事打击是侵略行为

莫斯科4月7日，电俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫７日说，俄总统普京认为美国对叙利亚的打击是利用臆造的借口对一个主权国家的侵略，违反了国家法准则。
据塔斯社报道，佩斯科夫说，美国的打击行为给本已令人失望的俄美关系带来严重损失。
“普京总统认为，美国的攻击无助于各方实现打击国际恐怖主义的最终目标，反倒会给国际联合反恐和抗击国际恐怖主义的祸害设置严重障碍，”佩斯科夫强调说。
他还表示，俄方认为叙政府军没有化学武器，“叙政府军已销毁了所有化学武器，这一事实已被禁止化学武器组织证实和记录在案”。
当天，俄罗斯联邦委员会（议会上院）国防和安全委员会主席奥泽罗夫也表示，俄认为美国对叙利亚发动的军事打击是美国对联合国会员国的侵略，俄要求联合国安理会就此召开紧急会议。
奥泽罗夫还指出，美国的打击可能使落实之前叙政府与反对派达成的停火协议遇到问题。
他表示，美国在发动对叙军事打击之前并没有与俄进行沟通。
叙利亚当地时间７日凌晨，美军向叙利亚一空军基地发射５９枚战斧式巡航导弹。这是特朗普就任美国总统后，美国首次对叙利亚政府军目标采取军事打击行动。（新华社）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost