马来西亚宣布从明年起停办F1比赛

吉隆坡4月7日电，马来西亚总理纳吉布7日宣布，由于回报远低于投入，2017年将是该国最后一次举办世界一级方程式赛车锦标赛(F1)，这比原计划提早了一年。
马来西亚政府曾在去年11月表示，用来举办F1马来西亚大奖赛的雪邦赛车场合同将于2018年到期，在那之后将不会再与F1续约。纳吉布在7日的声明中说，内阁决定从2018年终止合同是因为举办这项赛事的回报日益下降且远低于投入。
马来西亚从1999年开始举办F1赛事，是在日本之后亚洲第二个开始举办F1的国家。纳吉布说，F1大奖赛成功地提高了马来西亚在国际游客中的知名度，但时至今日很多变化让政府不得不重新考虑，他提到了观众人数的下降以及国际游客的减少。
尽管去年的马来西亚站比赛不乏戏剧性——汉密尔顿爆缸提前退赛，红牛车手里卡多夺冠。但据报道，2016年F1马来西亚站的门票销售只完成了55%到60%，同时电视收视率也降到“历史最低”。
马来西亚国家石油公司是马来西亚站的赞助商，近年来随着油价下跌，这家厂商的日子也不好过，但是纳吉布说，该公司将继续赞助梅赛德斯车队。
纳吉布还表示，停办F1比赛后，雪邦赛车场将专心办好世界摩托车大奖赛等其他赛事并培养更多专业的F1车手。
F1赛车正面临着赛事观赏性下降的挑战，除了马来西亚，新加坡也有意在2018年合约到期后停办。今年最后一次的马来西亚大奖赛将在10月1日举行。(新华社)
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