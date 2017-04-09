​欧洲某国外交官上海裔女眷在街头脏话骂街一夕爆红

综合讯，欧洲某国领事官员一名上海籍女眷属在上海街头辱骂一名上海男司机和一名路见不平的路人，结果视频被上海男司机放上网，引发网民疯传，女子行径引起公愤。
新浪微博账号TangVision昨天发出视频，这名女士因为车道问题和博主发生争执，但过程中女子连续骂出难以启齿的脏话，男女生殖器都不放过。过后，一名路人看不下去，上来要揍这名女士。幸好被和女士同行的外籍男士以博主拉开。
整个过程被博主用手机拍摄并放上微博，引发网友围观，同时微博产生了#史诗级骂街#的话题，吸引粉丝超过5000人。
由于女子和外籍男子所乘坐的外交车辆黑色牌照号码被隐去，网民纷纷追查是哪一国的领事车。
就在刚才，微博号“李某Kevin”踢爆：女的陆晓莹，40岁，男的David Storne 31岁，卢森堡领事馆领事随员，两人有一子，未婚。同时，这名博客还公布当时的车牌是：“沪A1297领”，车牌是卢森堡领事馆所有。
另有网友说David storne是卢森堡领事馆的副领事。
陆晓莹和David storne 的照片也被公布。
下面是TangVision博文的全文：
今天凌晨的那些牢骚，是因为我遇到了一个极其凶蛮的女子。
事情大约是这样的：
凌晨一点，我家小区门口。通道不宽，我和那辆沪A黑牌的领事馆车辆头对头，都过不去。
副驾女子下车对我一顿BB，持续了五六分钟，第一段视频只是那五六分钟最后的一部分。那些脏话真的是触碰到了我的底线，但我保持了克制。
在我最忍无可忍的时候，一直在期待她说“来呀来呀你下车呀！你有本事来打我呀！你来打我呀！”如果她这么说了我非下车干她一顿不可，但她一直没有说这句，我也就一直选择了克制。
好吧其实克制也有别的理由，一开始我不知道对方车里几个人，也不知道对方是不是战斗民族，在没有办法判断敌我势力的情况下，我不能暴露我的战斗力。
何况他们也看到了我的车牌，而且我还傻逼似的在车身上贴了我们工作室的logo，打架的话逃是逃不掉的。
所以，一再克制。
不过后来他们还是倒车了，因为从视频1分31秒后视镜可以看到，我后方有了汽车，路堵住了，后面的司机也示意他们倒退，而他们后面一直是空着的。
当我拐进小区的时候，女的摇下玻璃又开始大吼了：“这车是租来的吧？这车是你的嘛？”这瞬间又触碰到了我的底线。这车是我妈妈买来给我相亲用的，平时都舍不得开，这丫的居然敢说是我租来的！但我还是保持克制。因为小区保安都认识我，我不想给他们留下坏印象。
但，就在此时，旁边的一个路人大叔有点看不下去了。他说了我两句，说我不是男人，如果他是我，就上去揍她了。然而，这几句话也给那女子听到了，于是她把大叔也骂了一通，大概的意思是：“关你什么事！脑子坏特啦！吃饱饭没事干啊！”
大叔和我不一样，不由分说冲了过去，于是有了后面你们看到的那些。
然后我就一夜都没有好好睡，反复琢磨着吵架时候的场景。有太多的语句没有组织好，有很多缜密的思维都没能用语言表达，实在是没有发挥好！躺在床上一直在蹬脚，恨不得半夜就把她的脸发到网上！
但仔细一想这对她不好，我也不想连累外国友人。所以把脸和领事馆车牌都做了马赛克，配上了文字。（请不要觉得我们故意而为之，作为一个专业的摄影摄像团队，做些处理很简单）。
在这里，需要对视频有些注解：
首先，我不想针对外国友人，所以视频里面我把沪A黑牌的领事馆车牌马赛克了。老外应该听不懂上海话，因为刚有分歧的时候，我曾试图用英语和老外交流，当我问他：“Do you know what she is talking about? May I translate that for u?”的时候，女子极力阻拦我和他的交流，所以在第1分24秒的时候，她会说“还开英文呢～～”
老外其实只是想保护自己的女朋友（是的，一开始我一直以为是老婆，否则她气场不会那么强大，直到老外说“don’t touch my girlfriend”），所以我觉得老外没有错，保护身边的女人是一个男人应该做的。而且老外也保持着克制，你们看视频感觉得出来。
对于事情的起因，其实一开始他们车子后方一个车身就是我的小区入口，但我还是靠边倒了一些，希望他们可以从左边借过。但因为我右前轮太靠近右边了，没有办法再通过左打方向盘倒车来把车子挪出，而他一直侧顶着我车头。所以就僵持住了。
对于我自己，其实也不是真怂。只是我觉得当时她不冷静，任何沟通都解决不了问题！而且挺担心这个女的事后打击报复的，毕竟我的车上有我们工作室的logo，她也知道我住在哪里了，我和她处于一个不对等的状态。除非我也可以知道她住在哪里，除非我也可以知道她是做什么的。（虽然吵架没有明显的优势，但当时我的内心是不是极其活跃？说实在的我甚至想到了发展成为流血事件之后，外交部新闻发言人的样子。）
对于女子，她的脾气是真心爆。如果她男票知道她在用上海话说什么，不知道还会不会保护她。万一这个女子某天遇到一个暴脾气大汉，她会不会受到伤害？她又是哪里来的底气，找个老外就很了不起吗？难道她觉得身边的男人开的是领馆的车子天下所有的人都不敢动她了嘛？越想越气，越想越气！我一边在码字又开始一边在蹬脚了！
对于大叔，我真的佩服。也不是佩服他打架，其实整个过程他也是保持克制的！我真心觉得他很勇敢，感觉他就是正义的化身！虽然他喝了点酒，但是他的思维逻辑还是很清晰的，也是女子先对他骂骂咧咧说他管闲事的（不过这段我没有录到）。希望大家不要怪他。
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