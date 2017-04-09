习特会商定“百日贸易谈判计划”，中国表示愿减少贸易差距

特朗普与习近平于本月6日和7日在美国佛罗里达州海湖庄园举行首脑会晤，双方同意举行“100日贸易谈判计划”，旨在减少中美之间的贸易不平衡。
据彭博社指出，2016年美国对华商品贸易逆差为3470亿美元。
在7日的白宫记者会上，美国商务部长罗斯表示，通常贸易谈判的时间长达多年；虽然要在百日之内就广泛的问题进行谈判非常有雄心，但这也是双边关系正在加强的重要标志。
他认为，最有趣的是，中国方面也对减少贸易不平衡表示感兴趣，因为贸易不平衡对中国的货币供应和通货膨胀产生了影响。他说：“这是我第一次听到他们在双边情况下这么说。”
据新华社报道，中国外交部长王毅表示，“（中美）双方同意将在贸易投资领域深化务实合作，同时妥善处理经贸摩擦，以取得互利互惠的成果。”他说道，中美经贸关系本质是互利共赢的，而“对中美经贸关系中存在的一些问题，双方应本着平等互利原则，扩大在能源、基础设施建设等领域务实合作，相互开放市场，推动两国经贸关系更加平衡发展。”
但是，据《华盛顿邮报》引述，特朗普于8日在推特发文写道：“习近平主席和夫人彭丽媛到美国作客，是莫大荣幸。大量的……善意与友谊已经形成，但经贸只有时间能证明。”第二句话如今已被删去。
中国商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育告诉《南华早报》说，这百日计划只是北京给特朗普做的面子。但他也指出，中国可能会增加美国农产品和燃料的进口，以缩减贸易差距。
新加坡国立大学中美关系专家黄靖认为，百日计划揭示了特朗普团队中极端欠缺各方面的专家，包括贸易谈判方面。据《南华早报》引述，他说：“这基本上是特朗普对其选民的高期待所作出的回应，延续着它对中国不公平的贸易壁垒、做法、以及贸易逆差扩大的反复抱怨。”
但对于中国来说，这可能是比较有利的。华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）的亚洲资深顾问葛来仪（Bonnie Glaser）告诉彭博社说，此次会晤对中国来说可能是成功的；鉴于中国将在今年晚些时候引来高层换届，“习近平只是要美国停止对他的批评”。她认为，两位领导人似乎已建立了关系。
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