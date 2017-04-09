美国航母打击群从新加坡驶向朝鲜半岛

路透社9日报道，匿名美国官员透露，鉴于朝鲜核武器计划的发展所带来的担忧，美国海军卡尔文森号（Carl Vinson）航母打击群将从新加坡驶往朝鲜半岛，以展示力量。
据报道引述，该名官员表示：“我们认为增强（我们的）存在是必要的。”
在周六的一份声明中，美国海军第3舰队表示该打击群已被指示向北航行，但没有明确指出目的地。文中提到，舰群将在西太平洋展开行动，而不会按照此前计划访问澳大利亚港口。
路透社指出，朝鲜官员，包括金正恩本人，于今年多次表示可能进行洲际弹道导弹或类似的测试，并可能于4月15日——金日成诞辰105周年——举行。
本月6日和7日，美国总统特朗普与中国国家主席习近平在佛罗里达州举行会晤。路透社报道，特朗普在会晤中要求中方为遏制朝鲜核计划采取更多行动。
本周早些时候，美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平在佛罗里达会晤中，特朗普强调，他的对手要做更多的遏制朝鲜的核计划。
中国的媒体报道中鲜有提到双方首脑对朝鲜问题的谈话。据新华社报道指出，中国外交部长王毅表示，“会晤期间，两国元首就朝鲜半岛核问题等共同关心的国际和地区问题深入交换意见，同意拓展在地区和全球层面合作，为维护地区和世界和平、稳定、繁荣多作贡献。”
白宫7日的记者会上，美国国务卿蒂勒森表示，中美首脑注意到朝鲜武器计划威胁的紧迫性，重申对朝鲜半岛无核化的承诺，并承诺全面执行联合国安理会决议。他说：“他们同意加强合作，并与国际社会一起说服朝鲜以和平方式解决问题和放弃其非法武器计划。”
蒂勒森也表示，特朗普总统暗示习近平，美国乐于同中国合作；但是同时明白朝鲜问题给中国带来的特殊挑战和问题，因此表示如果中国不能与美国合作，美方已经做好按照自己的安排解决问题的准备。
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